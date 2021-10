La réaction de Claudia Villafañe, Dalma et Gianinna à la série Maradona : Sueño Bendito

in

Claudia Villafañe elle était indignée par Rêve béni Dès le premier instant. La série a eu le soutien de Diego Armando Maradona, qui lui a écrit quatorze points clés sur des événements de sa vie qu’il voulait laisser reflétés dans le programme qu’il présentera en première Amazon Prime Vidéo. La vérité est que de nombreuses révélations de l’ancien capitaine de l’équipe de football argentine laissent mal son ex-femme et son entourage.

De quoi parle-t-on? Diego a fait remarquer dans son résumé pour l’émission que la personne responsable de l’avoir initié sur le chemin sombre de la drogue était son beau-père, le père de Claudia, et cette révélation a indigné la mère des filles des Dix, qui a également été accusée d’adultère. et la manipulation frauduleuse des actifs de Pelusa. Sur les conseils de son avocat Fernando Burlando, Villafañe a envoyé des lettres documentaires aux responsables de Rêve béni.

« Ils sont très occupés à offrir de l’argent à mes amis du milieu pour promouvoir la série dans laquelle ils utilisent mon nom sans mon consentement, mieux vaut s’occuper de répondre aux lettres-documents que je vous ai envoyées il y a un an », la mère de Dalma et Gianinna a déclaré qu’elle était prête à tout pour suspendre la première de la série qui arriverait en streaming le 29 octobre.

La série de Diego a généré des conflits avec sa famille

Gianinna maradona Elle était en faveur de sa mère et espérait que différents fichiers médiatiques prouveraient l’innocence de Claudia face aux accusations qui Diego Maradona il l’a fait à son ancien partenaire avant la mort tragique de l’ancien footballeur le 25 novembre 2020. Tout ce qui s’est passé à ce sujet Rêve béni il est « fiction« Pour l’ancien partenaire de Kun Aguero.

D’un autre côté, Dalma est venu se disputer avec Léon Sbaraglia, qui agit comme Guillermo Cóppola dans la série, l’ancien manager des Ten et un grand ami de Maradona. « Les acteurs qui m’ont dit qu’ils racontaient l’histoire d’amour. Une histoire qui n’a rien à voir avec la réalité, elle n’est jamais d’amour», a déclaré la fille aînée de Claudia et Diego.

Sbaraglia s’est demandé si la mort de l’ancienne star du football avait provoqué un changement dans le « distribuer« En ce qui concerne les droits à l’image de Diego. Dalma a répondu : «Si c’étaient ses paroles, il a tout à fait tort car le procès de ma mère a commencé bien avant que tout ce qui concerne mon père ne se produise. Tout ce qu’elle a demandé à ma mère c’était de lui dire ce qu’on disait d’elle, avec tous les droits du monde”.

Maradona : Rêve Béni va venir a Amazon Prime Vidéo le vendredi 29 octobre et comportera 10 épisodes d’une heure chacun. Les cinq premiers versements seront disponibles dès la première, tandis que les chapitres suivants seront divisés comme suit : 6 et 7 arriveront le 5 novembre et les trois autres le 26 novembre. Juste un jour après le premier anniversaire de la mort de la grande idole argentine.

