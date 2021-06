Qui est Kaleb Cooper de Clarkson’s Farm ? Âge, valeur nette, Instagram et ferme

Alors découvrons-en un peu plus sur lui.

Kaleb Cooper est un gestionnaire de ferme qui a été chargé de former Jeremy Clarkson à tout ce qui touche à l’agriculture. Il admet que travailler avec Clarkson n’a pas été une tâche facile, car il a essayé d’enseigner à ce chef d’essence de 61 ans comment gérer sa propre ferme, Diddly Squat Farm.

Né et élevé à Chipping Norton, dans l’Oxfordshire, le jeune homme de 22 ans a travaillé dans l’agriculture toute sa vie. Il a travaillé pour Howard Pauling, qui possédait la ferme avant Clarkson et qui a maintenant pris sa retraite.

Sa valeur nette n’est pas connue, mais étant donné qu’à 22 ans, il est gestionnaire de ferme et entrepreneur, il doit bien se porter, comme le suggère son récent achat. Kaleb a récemment posté une vidéo de sa nouvelle voiture, sa « voiture de rêve », qui est une petite Nissan 350z sportive.

Eh bien, il doit être l’un des agriculteurs les plus suivis sur Instagram . Le jeune Kaleb compte plus de 183 000 followers sur son compte Instagram officiel.

Kaleb a également une chaîne TikTok , qui compte plus de 17 000 abonnés.

Étant donné que Kaleb et Gerald ont le même nom de famille et vivent et travaillent tous les deux dans la même région, il est compréhensible que les fans pensent que les deux pourraient être liés.