Cillian Murphy explique pourquoi Tommy Shelby n’a jamais été vu manger dans toute la série

Bien sûr, nous avons vu l’homme boire des tonnes de whisky et fumer de nombreuses fois, mais la seule chose que le gangster de Birmingham n’a apparemment jamais faite est de s’arrêter pour une collation rapide à l’écran.

Les fans avaient précédemment spéculé sur les raisons pour lesquelles Tommy ne mange pas tout au long de la série, certains se demandant si cela reflète le style de vie éprouvant du personnage qui ne laisse aucune place pour manger et dormir.

Eh bien, il semble que le choix était intentionnel, comme Murphy a poursuivi en disant: « Donc, ces choses se développent lorsque vous avez le luxe d’être avec un personnage pendant si longtemps, ces petites choses surviennent, et vous venez de … Vous savez , je dirai à Steve, ou Steve s’en emparera, et ensuite on s’en sortira, tu sais. »