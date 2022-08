The Crown saison 5 : quand Netflix pourrait-il annoncer la date de diffusion ?

Netflix

La cinquième saison de La Couronne C’est l’un des plus attendus par les fans. Mais quand ouvre-t-il ?

©NetflixDiana et Carlos – The Crown saison 4

Ça fait un moment depuisNetflix a confirmé que la cinquième saison de La Couronne arriverait au catalogue cette année. C’était en 2021 quand Imelda Staunton, qui jouera la reine Elizabeth II, a partagé un message sur TUDUM. Dans celui-ci, l’actrice a confirmé que la fiction reviendrait, mais seulement en novembre de ce 2022. Et, bien que le mois exact au cours duquel les nouveaux épisodes seront disponibles soit connu, il n’y a toujours pas de date officielle.

Au début on disait que la cinquième saison de La CouronneIl pourrait être publié le 23 novembre, mais la vérité est que ce n’était que de la spéculation. Eh bien, non plus Netflix ni Pierre Morgan ont confirmé ou infirmé ces informations. C’est pourquoi, plus le temps passe, plus les fans sont impatients de savoir quand arrivera ce qui semble être l’avant-dernière édition de cette fiction.

La réalité est que maintenant La Couronne Il commencera dans les années 90, là où la quatrième partie s’est terminée et ira jusqu’au début du nouveau millénaire. C’est-à-dire que cela indique que les années les plus controversées du Windsor seront captées sur le petit écran. Pendant ce temps, Elizabeth II a vu trois de ses quatre enfants se séparer verbalement et légalement. Ensuite, la princesse Diana a donné une interview cinglante contre eux et, à son tour, a commencé à avoir une vie en dehors du palais et à briser tous les protocoles.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, en 1997, la princesse Diana a été retrouvée morte après un tragique accident de voiture. Sans aucun doute, ce sont là quelques-uns des moments les plus scandaleux de la famille royale et qui, pour eux, restent une plaie ouverte. Pour la même raison, les téléspectateurs veulent déjà voir comment cette partie de l’histoire sera capturée dans Série originale de Netflix.

+ Quand révélerez-vous la date de diffusion de la cinquième saison de The Crown ?

Bien que l’angoisse de voir les nouveaux épisodes grandisse de plus en plus, il semble qu’il faudra attendre septembre pour connaître les détails et une éventuelle date de sortie de la cinquième saison de La Couronne. En effet, le 24 de ce mois, Netflix célébrera la deuxième édition de TUDUM, le festival exclusif pour les fans du monde entier où il donnera des annonces de dates de sortie, de renouvellements et plus encore.

En fait, c’était à cette fête, mais celle de 2021, lorsque le géant du streaming a confirmé que La Couronne 5 arriverait en 2022. C’est pourquoi on s’attendrait à ce que l’annonce de la date et une éventuelle première avance ne soient connues que dans cette célébration. Toutefois, il convient de noter que la possibilité de connaître de nouveaux détails sur La série de Peter Morgan sur TUDUM cela deviendra officiel lorsqu’ils révéleront la liste des invités.

Tout comme cela s’est passé l’année dernière, ce ne sera que quelques jours avant TUDUM que Netflix confirme qui est invité à ladite célébration. Mais si les acteurs aiment Imelda Staunton, elisabeth debicki ou un autre membre de la cinquième saison, il y a de l’espoir. Quant à un aperçu, cela peut arriver ou non, mais la date est très susceptible d’être connue le jour même.

