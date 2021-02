Instinction peut gratter votre Dino Crisis Itch sur PS5, PS4 en 2022

Où sont tous les jeux de dinosaures? Bien sûr, il y a des trucs comme Jurassic World Evolution, mais nous parlons d’aventures d’action et d’horreurs de survie. Les goûts de Turok et Dino Crisis ont disparu du paysage du jeu. Alors que les fans de ce dernier aspirent à un renouveau, le développeur néo-zélandais Hashbane espère combler le vide avec une toute nouvelle expérience de dino-dynamitage.

Appelé Instinction, le studio lui-même se pose la question de savoir s’il s’agit d’un successeur spirituel de Dino Crisis de Capcom. La vidéo ci-dessus offre simplement un bref aperçu de ce à quoi s’attendre de ce nouveau titre, avec seulement quelques secondes de séquences en jeu. Explorer le site officiel du développeur permet de découvrir quelques détails supplémentaires.

Instinction sera jouable à la première ou à la troisième personne et vous permettra de repousser les bêtes préhistoriques tout en explorant un «monde semi-ouvert», en complétant des objectifs et en résolvant des énigmes. La campagne sera jouable en solo ou en coopération. Il y aura une grande variété d’options offensives « des armes de mêlée aux lance-roquettes », qui seront toutes entièrement personnalisables. Le site mentionne également la prise en charge des déclencheurs adaptatifs et des commentaires haptiques, faisant vraisemblablement référence au contrôleur DualSense de PlayStation 5.

Bien que le jeu soit prévu pour PS4 ainsi que PS5, l’accent semble être mis sur cette dernière, avec mention du ray tracing et d’autres techniques graphiques avancées, ainsi que de la prise en charge d’une résolution jusqu’à 8K et de 120 images par seconde. C’est probablement pour la foule des PC, mais c’est le début.

En effet, le jeu a un certain temps avant d’être terminé. Il est prévu pour une sortie au troisième trimestre de 2022, il reste donc plus d’un an à ce stade. Espérons que nous en apprendrons plus bientôt; il a du potentiel, mais nous aurons besoin de voir beaucoup plus avant de devenir trop excité.

Vous attendez avec impatience Instinction? Serait-il à la hauteur de Dino Crisis, ou préféreriez-vous que Capcom montre ses dents? Surveillez les ondulations dans l’eau dans la section commentaires ci-dessous.