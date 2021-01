Les fans d’Olivia Rodrigo pensent que les paroles de son permis de conduire concernent Joshua Bassett et Sabrina Carpenter

Les fans de High School Musical pensent qu’Olivia Rodrigo chante Joshua Bassett et Sabrina Carpenter pour son premier single.

Olivia Rodrigo vient de sortir son premier single, ‘Drivers License’, et les fans pensent que c’est à propos d’elle Musique de lycée co-star.

Olivia Rodrigo est peut-être mieux connue pour avoir joué le rôle principal de Nini dans High School Musical: The Musical: La série mais l’actrice Disney + s’impose rapidement comme l’un des nouveaux noms les plus excitants de la musique. Vendredi dernier (11 janvier), Olivia a sorti le « permis de conduire » et il a déjà grimpé au sommet des charts iTunes et des graphiques de streaming dans le monde entier.

Naturellement, les fans analysent les paroles et les gens sont convaincus qu’il s’agit de Joshua Bassett et Sabrina Carpenter.

De qui parlent les paroles de ‘Drivers License’ d’Olivia Rodrigo?

«Permis de conduire» est une ballade émouvante dans laquelle Olivia chante d’être toujours amoureuse d’un ex qui est depuis passé d’elle à quelqu’un d’autre. Jusqu’à présent, c’est normal, mais il y a eu des spéculations selon lesquelles Olivia avait l’habitude de sortir avec elle Musique de lycée co-star, Joshua Bassett, basé sur le fait qu’ils sont si proches de l’écran, et les paroles semblent faire référence à lui et à sa nouvelle petite amie.

Dans le deuxième couplet, Olivia chante: « Et tu es probablement avec cette fille blonde / Qui m’a toujours fait douter / Elle est tellement plus âgée que moi / Elle est tout ce dont je ne suis pas sûre ». Les fans pensent que la fille blonde est Sabrina Carpenter parce que Joshua et Sabrina ont récemment posté des vidéos TikTok ensemble et Sabrina (21 ans) est blonde et quatre ans plus âgée qu’Olivia (17 ans).

Dans le refrain, Olivia ajoute alors: « Je suppose que tu ne pensais pas à ce que tu avais écrit dans cette chanson sur moi / Parce que tu as dit pour toujours, maintenant je conduis seul devant ta rue ». Étant donné que Joshua est également un auteur-compositeur-interprète, les fans pensent que ces paroles sont la confirmation que le « permis de conduire » concerne Joshua. Les fans pensent que ses chansons «Anyone Else» et «Common Sense» parlent d’Olivia.

moi, 23 ans, analysant les paroles du permis de conduire essayant de comprendre le triangle amoureux entre olivia rodrigo, joshua basset et sabrina carpenter pic.twitter.com/zaUwbuixc2 – marie (@bIuemoongirl) 9 janvier 2021

je suis un cul entier âgé de 24 ans en regardant des vidéos youtube pour rattraper le triangle amoureux de disney btwn olivia rodrigo, joshua bassett et sabrina carpenter pic.twitter.com/hSXGoWgapc – 🌻 (@nylesor_) 8 janvier 2021

Les fans pensent également qu’Olivia utilise en fait une vieille vidéo dans laquelle Joshua tient son visage dans le clip vidéo. Un fan a tweeté: « Je ne dis pas que le permis de conduire d’Olivia Rodrigo concerne Joshua bassett, mais le permis de conduire d’Olivia Rodrigo concerne Joshua bassett parce que CELA LUI [sic] »à côté de deux captures d’écran.

Pour ajouter les rumeurs, Joshua a commencé à taquiner son nouveau single « Lie Lie Lie » et, dans les captures d’écran de la vidéo, il peut être vu avec une fille dans une voiture en utilisant une esthétique similaire à la vidéo « Permis de conduire » d’Olivia. La chanson sort jeudi 14 janvier et les fans pensent que cela pourrait être une réponse au «permis de conduire».

Je ne dis pas que le permis de conduire d’Olivia Rodrigo concerne Joshua bassett, mais le permis de conduire d’Olivia Rodrigo concerne Joshua bassett parce que CELA LUI pic.twitter.com/P2gilKE70T – mia (@miarosec_) 8 janvier 2021

Joshua a commencé à taquiner la chanson sur Instagram en 2019 et les paroles de la version originale étaient: « Je sais ce que vous dites de moi / J’espère que cela vous rend heureux / Je n’arrive pas à me faire oublier / Oh, je je sais que tu mens à travers tes dents / leur ai dit les mensonges que tu m’as dit / j’en ai assez cette fois. «

Quant à savoir s’il y a du mauvais sang entre Joshua et Olivia en ce moment, c’est difficile à savoir. Joshua a en fait publié la chanson d’Olivia sur ses histoires Instagram avec la légende « une si bonne chanson! Félicitations @ olivia.rodrigo ». Olivia n’a pas adressé son message mais elle tourne actuellement High School Musical: The Musical: La série saison 2 avec Joshua maintenant.

L’ex de Sabrina Carpenter, Griffin Gluck, a également publié un « permis de conduire » sur ses histoires Instagram en le louant.

Dans l’état actuel des choses, Olivia n’a pas officiellement confirmé qui était le «permis de conduire» et Joshua n’a pas dit de qui il s’agissait, mais nous vous tiendrons au courant des mises à jour.

Olivia Rodrigo – ‘Drivers License’ paroles

VERSET 1

J’ai eu mon permis de conduire la semaine dernière

Tout comme nous en avons toujours parlé

Parce que tu étais tellement excité pour moi

Pour enfin aller chez toi

Mais aujourd’hui j’ai conduit à travers la banlieue

Pleurer parce que tu n’étais pas là

VERSE 2

Et tu es probablement avec cette fille blonde

Qui m’a toujours fait douter

Elle est tellement plus âgée que moi

Elle est tout ce dont je ne suis pas sûr

Ouais, aujourd’hui j’ai conduit à travers la banlieue

Parce que comment pourrais-je jamais aimer quelqu’un d’autre?

REFRAIN

Et je sais que nous n’étions pas parfaits

Mais je n’ai jamais ressenti cela pour personne

Et je ne peux juste pas imaginer

Comment tu pourrais être si bien maintenant que je suis parti

Je suppose que tu ne voulais pas dire ce que tu as écrit dans cette chanson sur moi

Parce que tu as dit pour toujours, maintenant je conduis seul devant ta rue

VERSE 3

Et tous mes amis sont fatigués

D’entendre combien tu me manques, mais

Je suis un peu désolé pour eux

Parce qu’ils ne te connaîtront jamais comme je le fais, ouais

Aujourd’hui j’ai conduit à travers la banlieue

Et sur la photo je conduisais chez toi

REFRAIN

Et je sais que nous n’étions pas parfaits

Mais je n’ai jamais ressenti cela pour personne, oh

Et je ne peux juste pas imaginer

Comment tu pourrais être si bien maintenant que je suis parti

Je suppose que tu ne voulais pas dire ce que tu as écrit dans cette chanson sur moi

Parce que tu as dit pour toujours, maintenant je conduis seul devant ta rue

PONT

Feux rouges, panneaux d’arrêt

Je vois toujours ton visage dans les voitures blanches, devant les cours

Je ne peux pas passer devant les endroits où nous allions

Parce que je t’aime toujours, bébé (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh)

Les trottoirs que nous avons traversés

J’entends toujours ta voix dans le trafic, on rit

Sur tout le bruit

Dieu, je suis si bleu, je sais que nous avons fini

Mais je t’aime toujours, bébé (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh-ooh)

REFRAIN

Je sais que nous n’étions pas parfaits

Mais je n’ai jamais ressenti cela pour personne

Et je ne peux juste pas imaginer

Comment tu pourrais être si bien maintenant que je suis parti

Je suppose que tu ne voulais pas dire ce que tu as écrit dans cette chanson sur moi

Parce que tu as dit pour toujours, maintenant je conduis seul devant ta rue

OUTRO

Ouais, tu as dit pour toujours, maintenant je conduis seul devant ta rue

