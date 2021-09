Une fillette intrépide de 4 ans tombe dans les bras de Michael Myers dans une vidéo virale

Depuis sa première apparition dans les films slasher « Halloween » à partir de 1978, Michael Myers est devenu une icône de l’horreur que beaucoup de gens trouvent effrayante.

Aria Alvarado, quatre ans, n’est pas la plupart des gens.

Dans une vidéo qui a déjà recueilli plus de 3 millions de vues sur TikTok en 24 heures, on voit Aria fêter son 4e anniversaire avec sa famille à West Covina, en Californie, lorsque la musique du thème « Halloween » commence à jouer. La fille d’anniversaire se met rapidement à la recherche de Michael Myers de la série de films.

« Je l’aime », crie-t-elle alors qu’elle fait les cent pas avec excitation, apercevant finalement le personnage de l’autre côté du parking.

Ma fille est amoureuse de Michael Myers lmao. Il est venu à sa fête d’anniversaire, elle a entendu la chanson thème d’Halloween et a commencé à le chercher 😂🥳🥳 pic.twitter.com/C3j0CP29DK — (@vxmpyra) 26 septembre 2021

« Pas par vous-même », lui crient les membres de sa famille. Mais Aria n’écoutera pas.

Quand elle voit Myers, elle lui crie : « Michael Myers, je t’aime ! avant de courir avec enthousiasme vers lui et de sauter dans ses bras.

Le clip vidéo de 50 secondes est devenu viral sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs amusés par l’engouement intrépide de l’enfant de quatre ans pour un tueur en série fictif et assassin.

« J’adore les enfants « effrayants » », a commenté une personne. « Si sain d’une manière étrangement bonne. »

Un autre utilisateur a commenté: « C’est tellement mignon omg elle l’aime vraiment. »

La mère d’Aria, Rose Alvarado, raconte AUJOURD’HUI qu’elle et son mari ont planifié la fête d’anniversaire sur le thème d’Halloween après avoir découvert à quel point leur fille aimait les films d’horreur.

« Elle adore Halloween depuis qu’elle a regardé pour la première fois ‘The Nightmare Before Christmas' », dit Alvarado. « Elle adore de nombreux films effrayants, notamment » Frankenweenie « , » Coraline « , » Cadavre Bride » et surtout » Halloween » avec Michael Myers. «

La fête préférée d’Aria est Halloween. Rose Alvarado

Alvarado dit qu’elle a demandé à Aria comment elle se sentirait si Michael Myers venait à sa fête d’anniversaire et qu’elle était devenue très excitée. Ainsi, son mari a enfilé l’emblématique combinaison bleue et masque de ski blanc pour surprendre leur fille.

« Nous savions qu’elle l’aimait bien, mais nous ne nous attendions pas à ce qu’elle réagisse comme ça », dit-elle. « Sa réaction était si drôle, alors j’ai pensé que je mettrais la petite vidéo en ligne. »

N’ayant publié qu’une seule fois sur TikTok auparavant et n’étant pas très actif, Alvarado a été époustouflé par l’attention portée à la vidéo.

«Je viens de me réveiller avec tous ces likes et commentaires», explique-t-elle. « Et puis c’était tendance sur Twitter, trop. Mes amis et ma famille m’envoyaient des textos parce qu’ils voyaient la vidéo publiée sur leurs flux. »

Aria est ravie de savoir que sa vidéo est devenue virale. « Je lui ai dit qu’elle avait des tendances », dit sa mère. « Elle sait ce que signifie les tendances grâce à ‘Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2’. Elle pense que c’est vraiment cool.

Certains parents ont même commenté leurs propres histoires sur le fait que leurs enfants étaient également fans de personnages de films d’horreur.

Bien sûr, avoir une vidéo virale sur Internet a aussi ses inconvénients.

Alors que la plupart des téléspectateurs trouvent de l’humour dans Aria courant vers un personnage de fiction effrayant, quelques commentaires négatifs sont apparus remettant en question la parentalité d’Alvarado et si l’intérêt d’Aria pour les films effrayants et les méchants est approprié.

Ce n’est pas si grave, dit maman.

« Nous pensons qu’il est important de la laisser être elle », ajoute-t-elle. «C’est totalement innocent et elle s’amuse et elle a toujours peur de regarder des films d’horreur.

« Si elle cesse d’avoir peur, alors nous voudrons peut-être revoir cela. »