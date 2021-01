Comment partager vos chansons préférées avec votre enfant via des listes de lecture partagées sur l’application Spotify Kids – Spotify

Depuis que nous avons d’abord a dévoilé l’application Spotfy Kids en octobre 2019 pour les abonnés Spotify Premium Family, les jeunes auditeurs ont pu explorer un terrain de jeu sonore et commencer à aimer la musique toute leur vie grâce à une application autonome conçue spécialement pour eux. Nous avons également écouté les parents pendant cette période et nous nous sommes engagés à fournir une personnalisation accrue au sein de l’application. Nous avons commencé par donner aux parents la possibilité de bloquer des chansons individuelles ou des histoires audio dans l’application ainsi que de leur donner accès à «l’histoire d’écoute» de leurs enfants. Désormais, nous permettons aux parents de partager la musique qu’ils aiment – des chansons qu’ils ont jouées à la soirée dansante de la famille – et de mieux organiser l’expérience audio de leur enfant avec Playlists partagées sur Spotify Kids.

Pouvoir partager votre amour de la musique avec vos enfants peut sembler aussi essentiel que de leur apprendre à faire du vélo. Les listes de lecture partagées, une fonction de paramètres parentaux très demandée et protégée par les broches, permettent aux parents de partager des listes de lecture musicales qu’ils ont créées dans leur compte Spotify directement avec leur enfant dans Spotify Kids, ce qui leur permet de mieux gérer l’expérience d’écoute de leur enfant.

Nous savons que les parents ont souvent leur propre opinion sur le contenu qui convient et qui ne convient pas à leurs enfants. La fonction Listes de lecture partagées donne aux parents plus de contrôle, complétant la bibliothèque croissante de plus de 300 000 titres adaptés aux enfants et 1 300 listes de lecture sur Spotify Kids, tous triés sur le volet par notre équipe d’éditeurs expérimentés.

Voici comment partager des listes de lecture avec votre tout-petit à l’aide de l’application Spotify Kids:

Créez une liste de lecture des chansons préférées de votre famille sur l’application Spotify (ou choisissez celle que vous avez créée dans le passé). Assurez-vous de revoir les paroles, la pochette de l’album et toutes les pistes explicites possibles (qui seront marquées d’un «E»). S’il y a des chansons individuelles dans la liste de lecture que vous ne souhaitez pas partager avec votre enfant, supprimez-les de votre liste de lecture dans l’application Spotify. Ensuite, dirigez-vous vers la section des paramètres parentaux de l’application Spotify Kids et entrez votre code PIN à quatre chiffres. Appuyez sur la section « Playlists partagées » dans le profil de vos enfants. Ensuite, vous pourrez voir vos listes de lecture Spotify et sélectionner celles que vous souhaitez partager avec chaque enfant. La première fois que vous faites cela, un écran contextuel apparaîtra pour confirmer que vous souhaitez partager la liste de lecture. Ensuite, l’enfant peut accéder à la playlist sur sa page d’accueil à partir d’une nouvelle section «Partagé avec vous».

Notez que si vous mettez à jour la liste de lecture dans l’application Spotify, la liste de lecture dans Spotify Kids sera également automatiquement mise à jour. De plus, vous pouvez revoir les paramètres parentaux protégés par code PIN sur Spotify Kids à tout moment pour supprimer une liste de lecture, accéder à l’historique d’écoute de votre enfant et bloquer ou débloquer des pistes.

Vous ne savez pas où commencer? Découvrez quelques-unes des chansons les plus partagées dans les listes de lecture familiales sur Spotify:

Prêt à vous lancer dans Spotify Kids? Inscrivez-vous à Spotify Premium Family, puis téléchargez l’application ici.