Les fans d’éducation sexuelle sont convaincus que Mimi Keene et Asa Butterfield sortent ensemble

Fans de Éducation sexuelle sont convaincus qu’Asa Butterfield et Mimi Keene sortent ensemble et ils ont des preuves cryptiques que les deux traînent en décalage.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur qui pourrait être le petit ami de Mimi Keene et les fans s’accrochent à chaque petit indice qu’Otis et Ruby pourraient être une chose dans la vraie vie.

Au cours de la saison trois (avertissement spoiler), Otis (Butterfield) et Ruby (Keene) sont devenus un couple préféré des fans après avoir été vus en train d’avoir des relations sexuelles occasionnelles pendant les vacances d’été. Mais Ruby a dit à Otis qu’elle l’aimait et qu’il n’a pas rendu la pareille, ce qui a par la suite conduit à leur rupture et Otis, comme il le fait toujours, à retrouver le chemin de Maeve. Mais qui sait, Otis et Ruby pourraient se remettre ensemble Sex Education saison 4 ?