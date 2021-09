Aquaman 2 Reels in Pose Star Indya Moore en tant que méchant surprise de Green Lantern

Bien qu’il y en ait peu qui diraient Warner Bros.’ DC Extended Universe a connu un début très difficile, en partie grâce à leur précipitation pour rattraper l’univers cinématographique Marvel, il semble maintenant qu’ils trouvent plutôt bien leurs marques depuis la version originale moins qu’étonnante du Ligue des justiciers est arrivé en 2017. Parmi les nombreux projets de télévision et de cinéma actuellement à divers stades de développement, Aquaman et le royaume perdu est profondément engagé dans le tournage mais apporte toujours de nouvelles mises à jour de casting, dont la dernière en date est l’ajout surprise d’un La lanterne Verte scélérat.

Le personnage en question est Karshon, mieux connu pour son alter ego de The Shark, et sera joué dans la prochaine suite aquatique par Pose et Escape Game : Tournoi des Champions Star Inde Moore. Moore sera rejoint par Jani Zhao, jouant le nouveau personnage de Stingray, Vincent Regan reprenant le rôle d’Atlan de Graham McTavish, et Game of Thrones la star Pilou Asbaek, qui a également été récemment annoncée comme ayant rejoint le casting du prochain Lot de Salem refaire.

Karshon est un personnage créé par Gil Kane et John Broome et a fait ses débuts dans Green Lantern #24 en 1963. Après avoir été exposé à des radiations expérimentales, comme le sont tous les personnages de bandes dessinées, Karshon évolue d’un requin tigre ordinaire à un être avec télékinésie pouvoirs, la capacité de contrôler les boulons d’énergie et est un manipulateur de la matière. Karshon est devenu déterminé à chasser la lanterne verte et a continué à être un ennemi juré de l’alter ego de Hal Jordan pendant un certain temps, tout en alternant constamment entre leur forme de requin et leur forme de superbe superbe. Le personnage a fait une apparition dans l’arc de Crisis of Infinite Earth et est depuis apparu comme un ennemi de The Flash dans Corps des lanternes vertes. # 32, et également en vedette avec la Suicide Squad, dont ils sont morts dans le cadre.

L’ajout de Karshon à l’histoire d’Aquaman continue de montrer les propriétés en expansion de l’univers étendu de DC et que Warner Bros. . Il a été précisé à plusieurs reprises que le Aquaman La suite traitera des problèmes environnementaux dans le contexte du scénario, et les pouvoirs de Karshon provenant de l’expérimentation radioactive pourraient assez facilement s’intégrer dans ce récit.

Aquaman la star Jason Momoa a récemment déclaré dans une interview avec Fandango, que le nouveau film sera plus gros et meilleur que le premier film de 1,14 milliard de dollars de recettes, qui est devenu le plus gros succès au box-office de DC en 2018. « Nous avons tous appris quelque chose sur le premier. C’est excitant parce que je n’ai pas fait trop de suites. Je sais juste que c’est, même sur la page, c’est absolument merveilleux. Il se passe tellement de choses. Je pense que les enjeux sont beaucoup plus élevés. Il y a beaucoup de comédie. Alors, je ça veut dire, j’ai rigolé en le lisant. Il y a beaucoup de plaisir, et certainement l’action est [bigger]. Je pense qu’au cours des trois ou quatre dernières années, la technologie est constamment [evolving]… ça avance tellement vite que ce que nous faisons sous l’eau [sequences], je veux dire, c’est ce qui a rendu le premier si incroyable, c’est juste passé à un tout autre niveau, donc je suis excité pour tout le monde parce que c’est juste beaucoup plus de cœur. Il y a beaucoup plus de risques. »

Momoa est vu ensuite dans le remake de Dune, qui arrive en salles et sur HBO Max le 22 octobre, tandis que Aquaman et le royaume perdu sera en exclusivité dans les salles le 16 décembre 2022. Cette nouvelle nous parvient du Hollywood Reporter.

