Les fans de « Wicked » demandent que James Corden n’apparaisse pas dans son adaptation

À son arrivée à Broadway en 2003, « Wicked » est devenu un favori instantané parmi les fans de théâtre musical. La obra producida por Stephen Sondheim se inspira en una novela de Gregory Maguire en la que, a modo de precuela a “The Wizard of Oz”, se presenta la relación de amistad entre Glinda, La Bruja Buena del Norte y Elphaba, La Malvada Bruja de l’Ouest.

Pendant des années, Universal Pictures a essayé de porter cette histoire sur grand écran. La semaine dernière, il a été confirmé que la chanteuse pop Ariana Grande et la star du théâtre musical Cynthia Erivo joueront respectivement Glinda et Elphaba sous la direction de Jon M. Chu, responsable de la sortie au cinéma de la comédie musicale « In The Heights ».

L’excitation suscitée par l’arrivée de « Wicked » sur grand écran s’accompagne également de suspicion et de peur de la part de certains de ses fans, qui ont organisé via la plateforme Change.org une curieuse demande aux dirigeants derrière le film : Tenir à l’écart James Corden de la production. Mikel Miller, créateur de la pétition, le précise. Le comédien et animateur de télévision ne doit en aucun cas être impliqué.

Miller ne semble pas le seul à penser ainsi puisque, lors de la rédaction de cette note, la pétition était très proche d’atteindre 40 000 signatures. Corden, dont le talk-show est l’un des plus réussis aujourd’hui, n’est pas étranger au cinéma, en particulier dans le genre musical, avec des apparitions sur « Into The Woods » ou « The Prom ».

Cependant, James Corden a également quelques défauts dans son histoire d’acteur en tant que « Cendrillon », un film qui mettait en vedette les débuts de Camila Cabello en tant qu’actrice et la tristement célèbre adaptation cinématographique de « Cats », qui a acquis la réputation d’être l’un des films les plus étranges à frapper. le grand écran dans l’histoire récente et source de cauchemars pour nombre de ses téléspectateurs, sans pour autant être un film d’horreur.

Il est facile de supposer que les fans de « Wicked », qui ont attendu près de dix ans pour voir cette adaptation, veulent juste voir le meilleur d’Universal Pictures. Il n’y a pas encore de détails supplémentaires sur les acteurs de soutien dans le film, mais la confirmation de ses pistes pourrait être un signe que plus d’informations sont à venir.