Le scénariste de SNL, Robert Smigel, défend le croquis emblématique des Chippendales de Chris Farley

Le classique Saturday Night Live croquis mettant en vedette Chris Farley et Patrick Swayze a suscité des critiques ces dernières années, mais l’ancien SNL l’écrivain et comédien Robert Smigel s’en souvient avec beaucoup de tendresse. Dans le croquis de 1990, Farley et l’hôte invité Swayze ont dépeint deux danseurs en herbe Chippendales auditionnant pour une place. Comme Swayze serait nommé par le magazine People comme l’homme le plus sexy du monde peu de temps après, le gag évident est que Farley n’avait aucune chance.

Plus de trois décennies plus tard, le segment reste l’une des performances les plus mémorables de Farley. Pourtant, le temps n’a pas été aussi gentil avec le croquis, car il a été critiqué plus récemment. Certains ont l’argument que Farley dansant sans chemise n’est pas la façon dont le comédien légendaire doit être rappelé, tandis que d’autres ont fustigé le sketch pour se moquer de l’apparence physique de Farley.

Du point de vue de Smigel, le croquis, qui a été écrit par Jim Downey (Billy Madison) n’est pas un sujet pour les fans de Farley. Dans une récente apparition sur Le spectacle Howard Stern, Robert Smigel a été interrogé sur le contrecoup sur le croquis classique de Chippendale. L’ancien SNL l’écrivain a mentionné avoir eu des discussions avec certains des autres amis célèbres de Farley qui avaient critiqué le sketch dans le livre biographique Je suis Chris Farley.

«J’étais dans un débat à ce sujet avec des personnes qui ont écrit le livre de Chris Farley, dans lequel tout le monde pesait sur la vie de Chris et sur ce qui lui était arrivé. Et je pense que quelqu’un dans le livre a dit: ‘ce croquis était la première étape du meurtre lui « parce que c’était comme s’il n’avait aucun respect pour lui-même en faisant ce croquis. »

Smigel insiste également sur le fait que le segment a en fait présenté les talents de Farley dans la danse et la comédie physique, le considérant comme un mouvement stimulant et inspirant pour le comédien décédé plutôt que quelque chose de négatif.

« Ce qui était incroyable dans le sketch et ce que les gens oublient, c’est que Farley était incroyablement agile. C’était un athlète et il dansait incroyablement bien dans ce sketch, et il avait cette énergie fantastique. D’une certaine manière, c’était un sketch très stimulant, et Je pense que c’est ce que les gens ont ressenti la première fois qu’ils l’ont regardé. Comme, « Regardez ce gars partir et soyez complètement fier et sans honte, et allez-y. » C’est un comédien physique incroyable. C’était la personne la plus amusante, et je pense que la plupart des gens qui travaillaient [with him] à ce moment-là serait d’accord avec cela. «

Dans Je suis Chris Farley, Bob Odenkirk – qui a écrit le célèbre croquis avec Farley comme conférencier motivateur Matt Foley – avait des choses dures à voir sur le sketch des Chippendales. le Tu ferais mieux d’appeler Saul star dit qu’il n’aimait pas que le segment des Chippendales soit ce pour quoi Farley « est devenu connu », continuant à appeler le matériau « f * cking boiteux, faible bullsh * t ».

«J’ai toujours détesté ça», ancien SNL l’interprète Chris Rock a également déclaré. « La blague est en gros: » Nous ne pouvons pas vous embaucher parce que vous êtes gros « . Je veux dire, c’est un gros gars, et tu vas lui demander de danser sans chemise. OK. Ça suffit. Tu vas avoir ce rire. Mais quand il arrêtera de danser, tu devras le tourner en sa faveur. Il n’y a pas de tour là-bas. Il n’y a pas de tournure comique. C’est juste putain de méchant. «

Rock a raison. Peut-être que l’esquisse se terminant par Chris Farley faire gagner la surprise Patrick Swayze aurait aidé le segment à se sentir mieux payé. Pour ce que ça vaut, les fans ont également loué la façon dont le personnage de Swayze est sans prétention et traite Farley avec respect et classe, semblant vraiment surpris d’avoir remporté la victoire à la fin. Dans tous les cas, Farley reste l’un des comédiens les plus aimés de tous les temps en tant que l’une des personnalités les plus drôles des années 90, et ces discussions continues montrent à quel point il lui manque encore. Cette nouvelle nous vient du Howard Stern Show.

