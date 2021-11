Ni Tom Holland ni Chris Evans : l’acteur Marvel le plus romantique

La vie est une et doit être vécue avec amour ! Bien sûr, le cinéma n’est pas que super-héros et action, comme c’est la tendance actuelle. Il y a aussi une place pour la romance et l’émotion, avec des films qui nous emmènent aux sentiments les plus empathiques et les plus nobles qu’un être humain puisse avoir. On se souvient de titres comme Titanesque avec Jack et Rose, Bridget Jones ou Belle femme. La passion s’enflamme avec ces bandes…

Mais qui est l’acteur le plus romantique du millénaire ? La question a une réponse après une étude de Diamonds Factory qui comprend 8000 titres sur IMDb avec les acteurs les plus répertoriés dans ce genre spécial. Les résultats ont été filtrés pour se concentrer sur les films d’amour sortis de l’an 2000 à cette partie. Le gagnant vous surprendra sûrement !

L’acteur le plus romantique du millénaire

Le nom de l’acteur le plus romantique du millénaire est :Paul Rudd! Interprète intimement liée à la comédie et aussi l’un des membres de la Vengeurs. Bien sûr, il donne vie à L’homme fourmi dans le Univers cinématographique Marvel et a déjà participé à de nombreux films de la marque comme le spirituel et charismatique Scott Lang. Cependant, il y a un côté romantique qui a fait de lui le vainqueur du concours qui nous concerne.

Paul Rudd Il a joué dans 21 films romantiques de 2000 à aujourd’hui, parmi lesquels il a joué Peter Klaven dans je t’aime mon oncle (2009) ; George Gergenblatt dans Sortez-moi du paradis (2012), dans lequel il personnifie l’autre moitié d’un couple expérimentant des options de vie alternatives et Pete dans Si c’était facile (2012). Quelle surprise Paul nous a réservé avec ce disque impressionnant qui le classe comme l’une des idoles du cinéma contemporain.

Une particularité ? L’acteur n’est pas le seul membre de la Univers cinématographique Marvel sur la liste. En ce sens, le protagoniste de L’homme fourmi laissé derrière Bradley Cooper, Mark Ruffalo, Owen Wilson et Jude Law, tous avec une expérience dans la marque que l’exécutif dirige avec succès Kevin Feige et qui élargit un univers cinématographique magnifiquement cohérent depuis plus de 10 ans.

