Victimes de manipulation de vote de «Produce 48»: où sont-elles maintenant?

Hier, la Haute Cour de Séoul a révélé le 12 Produire 101 stagiaires de la série qui ont été injustement éliminés en raison de la manipulation des votes. Parmi eux se trouvaient deux stars en herbe d’IZ * ONE Produire 48: Lee Gaeun et Han Chowon. S’ils n’avaient pas été victimes de fraude électorale, tous deux étaient prêts à en faire IZ * ONEla programmation de – mais où sont-ils maintenant?

Avant le Produire 48 les résultats ont été manipulés, Lee Gaeun s’est classée 5e de la finale, ce qui aurait fait d’elle une partie de la programmation d’IZ * ONE. Elle aurait été le membre le plus âgé du groupe, surpassant le leader Eunbil’âge d’un an.

Lee Gaeun, 26 ans, a d’abord fait ses débuts en tant que nouveau membre de Pledis Entertainmentgroupe de filles par rotation, Après l’école, en 2012. Sa première sortie avec le groupe était leur cinquième single, «Flashback».

Malheureusement, After School a cessé de sortir de la musique vers 2015, la laissant sans carrière à seulement 21 ans. Quand elle a finalement rejoint Produire 48 en tant que deuxième candidate la plus âgée en 2018, sa devise était: «C’est ma dernière chance. Je n’ai plus rien à craindre«.

Lee Gaeun a obtenu des scores remarquablement élevés au cours de l’émission, se classant n ° 1 trois semaines de suite. Dans l’épisode précédant la finale, elle s’est classée 5e, il est donc compréhensible que les fans la voient au 14e rang.

Après le départ Produire 48, La carrière de Lee Gaeun s’est arrêtée chez Pledis Entertainment. Elle a quitté l’entreprise en juillet 2019, sortant le single «Remember You» pour exprimer ses sentiments aux fans.

Elle a ensuite signé avec Divertissement élevé, commençant sa propre Youtube chaîne en août 2019 Jour de Gaeun. Là, elle publie fréquemment des vlogs dans lesquels elle parcourt le pays.

Après que Lee Gaeun ait quitté son ancienne agence, sa carrière a recommencé. Quelques mois plus tard, elle a joué un rôle principal dans Naverwebsérie de Une autre journée paisible d’articles d’occasion.

Et en juin de cette année, Lee Gaeun a enfin sorti une nouvelle musique. Dans le cadre d’un projet musical spécial, elle a enregistré un remake du Virus de Beethoven OST «Pouvez-vous m’entendre» par Taeyeon de la génération des filles.

Le projet, «PROJECT10», a été créé pour donner aux musiciens et l’opportunité de transcender leur ancien style et d’emprunter une nouvelle voie stimulante. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi Lee Gaeun pour rejoindre neuf autres artistes, la créatrice du projet, Park Kyung Don, a déclaré qu’elle «aime la musique, et elle a capturé le public avec sa profonde sincérité«.

Alors que Lee Gaeun a été félicitée pour sa belle voix sur le morceau, elle a révélé qu’elle ne voulait plus être une chanteuse idole dans un bnt international interview le mois dernier. Au lieu de cela, elle a l’intention de continuer à poursuivre ses objectifs en tant qu’actrice et de se concentrer sur la diffusion de la musique réconfortante qu’elle a elle-même écrite.

Peu de temps après les noms de Produire 101Les stagiaires injustement éliminés ont été révélés au public, High Entertainment a publié une déclaration sur la situation de Lee Gaeun. Selon la société, après avoir discuté de la question, Lee Gaeun elle-même a décidé de ne pas prendre d’autres mesures concernant le scandale de la manipulation.

Dans son entretien avec bnt international, Lee Gaeun a expliqué qu’elle se sentait souvent effrayée et incertaine d’elle-même en tant que membre d’After School. Depuis sa place gagnante légitime sur Produire 48 a été révélée, les fans espèrent qu’elle ressentira un regain de confiance.

Ces jours-ci, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram officiel: @ by.gaeun.

Avant le Produire 48 les résultats ont été manipulés, Han Chowon s’est classée 6e de la finale, ce qui aurait fait d’elle une partie de la programmation d’IZ * ONE. Compte tenu des talents de rap surprenants qu’elle a montrés dans la série, elle aurait probablement fait partie de la ligne de rap du groupe.

Han Chowon, 18 ans, est stagiaire sous Divertissement CUBE– l’entreprise connue pour ses groupes de filles comme CLC et (G) I-DLE. Elle s’est formée pendant 1 an et 10 mois avant de rejoindre Produire 48, mais n’a pas si bien fonctionné lorsque le spectacle a commencé. Elle s’est classée 64e dans le premier épisode, tombant au 88e rang par l’épisode 3.

Cependant, à partir de ce moment, sa chance s’est retournée. Elle a ensuite été surnommée la «Reversal Queen» après avoir montré ses incroyables talents de chanteuse et de rap. À l’épisode 8, Han Chowon était à la 8e place au classement général de l’émission. Cependant, en raison de la manipulation des votes du réseau, Han Chowon ne s’est classé que 13e de la finale, manquant de peu la coupe pour rejoindre IZ * ONE.

Après avoir quitté le spectacle, Han Chowon est retourné à Cube Entertainment en tant que stagiaire. En février 2019, elle est diplômée de la Hanlim Multi Art School aux côtés de son collègue Produire 48 stagiaires Fils Eunchae (devrait faire ses débuts dans Un divertissement d’équipegroupe de filles de ISE sous peu) et Allez Yujin (qui a quitté l’industrie des idoles plus tôt cette année en raison de commentaires malveillants).

Comme Han Chowon était encore stagiaire à l’époque, les fans n’ont pas pu la voir ni l’entendre beaucoup au cours de l’année suivante. Produire 48finale. Mais, en août 2019, elle a surpris tout le monde en signant un contrat d’artiste officiel avec son agence. À l’époque, les rapports indiquaient que Han Chowon se préparerait à ses débuts, bien qu’ils ne fassent pas spécifiquement savoir si elle ferait un solo ou ferait partie d’un groupe.

Un SPOTV Un rapport de janvier de cette année affirmait que Cube Entertainment avait l’intention de faire ses débuts avec Han Chowon dans le cadre d’un groupe de filles aux côtés de Lee Joohyun. Lee Joohyun est un stagiaire de l’agence et un ancien candidat sur KBSde L’unité (2017) et KBS2de Danser haut (2018). Les deux stagiaires font partie de l’équipe de pré-lancement de Cube Entertainment, Arbre de cube.

Cependant, rien n’a encore été confirmé. Heureusement, les fans n’ont pas eu à attendre trop longtemps pour voir Han Chowon commencer sa carrière. Elle a fait ses débuts au cinéma plus tôt cette année dans la production Bully Bad Guys.

Cube Entertainment n’a pas encore publié de déclaration depuis que les stagiaires injustement éliminés ont été révélés, mais les fans espèrent que Han Chowon est toujours occupé à se préparer pour un début d’idole éclatant.