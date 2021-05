Une salle de sport eSport ouvre au Japon: des PC de jeu et des entraîneurs personnels pour s’améliorer sur «  Valorant  » ou «  LoL  »

Les e-sports sont plus à la mode que jamais et, par conséquent, l’intérêt pour eux par les nouveaux joueurs également. Etant une industrie qui déplace déjà des milliards d’euros, la chose surprenante n’est peut-être pas qu’elles existent Gymnases eSports, mais qu’ils ont mis si longtemps à apparaître. Pour le moment, à Tokyo, ils ont ouvert le premier d’entre eux, l’Esports Gym.





Le gymnase Esports doit ouvrir ses portes le 19 mai dans la partie nord de Tokyo, dans le quartier d’Akabane. Il s’agit d’un partenariat entre Tokyo Metro, Inc. et Gecipe. Ils espèrent que «tout le monde pourra pratiquer un sport sérieux quand il le souhaite».

En quoi consiste exactement l’Esports Gym? En réalité nous sommes confrontés à un cybercafé classique plutôt qu’à une salle de sport traditionnelle. Ce sera une installation avec une arcade et plusieurs PC de jeu avec des chaises, des écouteurs et d’autres accessoires pour les jeux vidéo. Les PC disent qu’ils seront équipés de différents jeux vidéo populaires dans le monde de l’eSport au Japon, tels que «Valorant» ou «League of Legends».

Entraîneur personnel pour 20 euros de l’heure

La clé pour que nous parlions d’un gymnase et non d’un cyber à vie est celle-ci, l’entraîneur personnel. Comme indiqué dans Insider, les joueurs pourront embaucher un entraîneur pour un entraînement personnel dans différents jeux. Ces entraîneurs les aideront à améliorer leurs compétences, comme s’il s’agissait d’un gymnase.

Le prix des entraîneurs personnels est de 2750 yens (environ 20 euros) une heure. De même, il convient de noter que l’accès à la salle de sport a un coût mensuel de 5500 yens (un peu plus de 40 dollars), tandis que si quelqu’un veut aller aux jours d’étage, il peut accéder en bandes de trois heures pour 1430 yens (environ 11 euros).

Les deux entreprises derrière le gymnase ont de grands projets avec cela. Ils espèrent pouvoir ouvrir plus de gymnases, organiser des événements de jeu gratuits, des leçons gratuites et plus encore.

L’installation d’un équipement de jeu à la maison n’est souvent pas bon marché, de sorte que ces types d’espaces peuvent être idéal pour ceux qui veulent entrer dans le monde de l’eSport pour la première fois.

