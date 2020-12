Porsche Panamera Turbo S 2021 (630 ch). Mieux que Taycan? (vidéo)

C’est pendant l’été, avec beaucoup de soleil et de chaleur, que nous avons fait la connaissance du Porsche Panamera Turbo S, la principale nouveauté dans le renouvellement du modèle allemand. Heureuse belle-mère, le premier contact dynamique aux commandes de cette berline exécutive aux caractéristiques super sportives devait se produire aux portes de l’hiver, un jour où la pluie ne se reposait pas.

Eh bien, ce ne sont peut-être pas les meilleures conditions météorologiques pour explorer toutes les capacités dynamiques du châssis et le potentiel de performance du V8 biturbo de 4,0 litres, qui, avec ses 630 ch déclarés, est la Panamera la plus puissante dans la gamme purement combustion, sans utiliser d’électrons – la Panamera Turbo S E-Hybrid atteint 700 ch à l’aide d’un moteur électrique.

Mais ce n’était pas un obstacle pour Guilherme de nous faire part de l’actualité de la gamme renouvelée et de ses premières impressions au volant de la Panamera Turbo S. L’occasion a également été utilisée pour découvrir le nouvel espace de la marque allemande, le Porsche Studio de Cascais.

Panamera ou Taycan?

Mais la question qui a continué d’assaillir son esprit, comme beaucoup d’entre nous, est quel choix feriez-vous? Cette Panamera Turbo S ou la Taycan électrique?

Après tout, ce sont les deux (au moins) berlines quatre portes et quatre places, aux performances surprenantes et aux compétences référentielles dynamiques, qu’elles soient ou non toutes les deux Porsche. La grande différence réside dans ce qui les motive, la Panamera Turbo S tirant toutes ses performances d’un moteur à combustion interne musclé, tandis que la Taycan utilise deux moteurs électriques (un par essieu), l’avenir presque certain de la voiture. .

Découvrez laquelle Guilherme a choisi et découvrez tous les détails de la nouvelle Porsche Panamera Turbo S:

Porsche Panamera Turbo S

La nouvelle Porsche Panamera Turbo S est l’un des sommets de la gamme Panamera renouvelée et la version que Guilherme a testée, déjà avec toutes les options dont elle était équipée, s’élevait à 262 milliers d’euros – les prix commencent à 238569 euros. La Panamera la plus abordable, avec 330 ch (V6) démarre à 120 mille euros.

Le Turbo S est équipé du 4.0 V8 biturbo qui délivre 630 ch à 6000 tr / min et 820 Nm disponibles entre 2300 tr / min et 4500 tr / min. La transmission à quatre roues est réalisée via une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports et, malgré sa masse substantielle de 2155 kg, elle n’est pas un obstacle à des performances à couper le souffle.

3,1 secondes suffisent pour atteindre 100 km / h, et 11,2 secondes après le démarrage, le compteur de vitesse dépasse désormais les 200 km / h. Ayons la bonne détermination, la bonne route et les bonnes conditions – certainement pas le jour de pluie de ce premier contact – et seulement à 315 km / h la Panamera Turbo S arrêtera d’accélérer!