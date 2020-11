Une poupée asiatique révèle les derniers mots du roi Von

Asian Doll a tweeté les derniers mots du roi Von.

Asian Doll vient de perdre sa meilleure amie, disant au revoir au roi Von après sa fusillade mortelle à Atlanta la semaine dernière. Elle a pleuré publiquement, s’exprimant sur les réseaux sociaux alors qu’elle traitait sa perte. En plus de changer son nom pour Queen Von sur Twitter, Asian continue de partager des photos et des vidéos avec son défunt petit-ami, montrant au monde entier qu’ils ont passé de très bons moments ensemble. Alors qu’elle traverse cette expérience traumatisante de sa vie, Asian Doll a aidé les fans de Von à trouver de la force dans la mort de la jeune femme de 26 ans, partageant ses prétendus derniers mots sur les réseaux sociaux. Apparemment, Von, qui n’était pas armé pendant la fusillade avec l’équipage de Quando Rondo, s’est mis à dire à ses garçons comment ils ne devraient pas pleurer sur lui en se blessant parce qu’ils l’ont laissé se faire tirer dessus. « Von dernier mots était ‘vous les laissez tous n *** comme se lever sur moi …. arrêtez de pleurer, laissez-les me prendre' », a écrit Asian Doll sur Twitter. «Vous avez tous quitté mon garçon quand il n’était pas armé et il aurait foutu mfs vers le bas pour eux et dépensé ENCORE ENCORE ET ENCORE de la merde fou Je savais que mon garçon HEART & LOYALTY n’était pas mérité, il va bien. Dans les commentaires, les gens contestent qu’il s’agissait des derniers mots de Von. Selon son manager, qui se remet de ses blessures à l’hôpital, Von a en fait dit avoir dit à Lil Durk et à ses fans qu’il les aimait dans son dernier souffle. Indépendamment de ce qui est vrai dans ce cas, nous adressons nos plus sincères condoléances aux amis, à la famille, à l’équipe et aux fans de King Von. Repose en paix.