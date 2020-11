50 meilleurs vendredi le 13e Memes de tous les temps

Nous sommes le vendredi 13 et nous savons tous ce que cela signifie – des événements malchanceux comme trébucher sur vos lacets, renverser des lunettes et se réveiller après votre alarme ne sont que quelques-unes des horreurs possibles que les superstitieux parmi nous croient susceptibles de se produire à ce sujet jour de malchance.

Quel meilleur moyen de contrer quelque chose de mauvais ces jours-ci que de renverser la situation avec des mèmes amusants?

Mais avant d’arriver aux mèmes du vendredi 13, comment ce jour malheureux a-t-il obtenu sa réputation délicate de malchance?

Certains prétendent que le phénomène connu sous le nom de triskaidekaphobie – la peur du nombre 13 – trouve son origine dans le Nouveau Testament, car Judas Iscariot, qui allait plus tard trahir Jésus, était le dernier – et le treizième – à arriver pour la dernière Cène.

Et la légende nordique affirme que « le mal et les troubles ont été introduits pour la première fois dans le monde par l’apparition du dieu perfide et espiègle Loki lors d’un dîner à Valhalla. Il était le 13e invité, bouleversant l’équilibre des 12 dieux déjà présents. »

Il est également possible que la publication du livre de Thomas W. Lawson «Vendredi 13: un roman» ait été le coupable de ce jour le plus superstitieux. Le roman raconte l’histoire d’un courtier qui se rend à Wall Street pour semer la panique le vendredi 13.

Bien sûr, tout cela peut être juvénile. Mais même aujourd’hui, il y a encore plus d’un million de cas aux États-Unis seulement de personnes pétrifiées de ce jour. Il est si répandu que les vols ont été annulés, que les gens ont appelé à sortir des malades au travail et certains se préparent même à la fin du monde. La stigmatisation demeure donc.

Que pouvez-vous faire pour éviter toute la malchance du vendredi 13?

Eh bien, il y a eu beaucoup de remèdes superstitieux que les gens ont mis au point. Le sel, une patte de lapin porte-bonheur, un cristal béni ne sont que quelques exemples que les gens ont utilisés pour éloigner les mauvais esprits.

Mais vraiment, il est impossible de dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le pouvoir de l’esprit est probablement votre meilleur pari, la pensée positive peut aller très loin.

À cette fin, voici les meilleurs mèmes du vendredi 13 pour vous aider à renverser cette malchance:

1. « Ça va être une belle journée. »

Au moins Jason Voorhees reste positif vers vendredi 13.

2. « C’est vendredi 13? Oh non. Je dois être méchant aujourd’hui … »

Mais pourquoi ces adorables chats noirs sont-ils à craindre?

3. « Vendredi 13 est toujours meilleur que lundi peu importe. »

Tout est mieux que lundi. N’importe quoi.

4. « Vendredi 13. Jason aime ça. »

Il le ferait.

5. « Je m’en fiche que ce soit le vendredi 13. Je suis juste content que ce soit vendredi! »

Comment pouvez-vous être si effrayé pendant le meilleur jour de la semaine?!

6. « Et si je vous disais que le vendredi 13 est un jour normal? »

Tout est dans ta tête.

7. « Que votre vendredi 13 soit rempli de nombreux cocktails et non de l’apocalypse zombie. »

Le vendredi est à boire. Ce qui pourrait vous porter malchance.

8. « La chose la plus effrayante que je ferai le vendredi 13 sera de vérifier mon compte bancaire. »

Le vendredi est le jour du chèque de paie! Ce qui peut aussi être effrayant.

9. « Est-ce que j’ai de la malchance parce que c’est vendredi 13? Ou parce que c’est vendredi 13 je suis plus conscient de ma malchance? »

Peut-être que vous êtes tout le temps malchanceux.

10. « Vendredi 13 – Restez calme et n’allez pas nager, ne faites pas l’amour, ne fumez pas, ne buvez pas, ne sortez pas, ne vous séparez pas, ne fuyez pas tueur, si vous trébuchez, levez-vous et courez, et surtout, allumez la stupide lumière avant d’entrer dans une pièce. «

Il faut faire très attention le vendredi 13.

11. « Mike! Mike! Mike! Mike! Mike! Devinez quel jour nous sommes? »

C’est vendredi!!

12. « Joyeux vendredi 13! Que toutes vos superstitions irrationnelles vous hantent aujourd’hui. »

Ne laissez pas vos superstitions prendre le dessus sur vous.

13. « Vendredi 13 – Meilleur jour de ma vie. »

Le jour préféré de l’année du chat grincheux.

14. « Jason Voorhees est mon animal spirituel. »

S’il est votre animal spirituel, je ne suis peut-être plus votre ami.

15. « C’est le vendredi 13 … mon jour de chance. »

Au moins, il est positif.

16. « Nous sommes le vendredi 13 et je n’ai pas encore pris mon café. Soyez. Très. Effrayé. »

Tu étais prévenu.

17. « Attends ça … hey là sexy. »

Si les masques de hockey ne le font pas pour vous …

18. « Aww vous n’êtes pas malchanceux, ne les écoutez pas! »

Ne vous laissez pas abattre aujourd’hui.

19. « Quand ils vous demandent toujours pourquoi vous tuez mais qu’ils ne demandent jamais ce qui vous tue. »

Qui savait que Jason Voorhees avait aussi des sentiments?

20. « Dieu merci, c’est vendredi. »

TGIF

21. « Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 13. »

ENFIN.

22. « J’adore. #Crocs »

Jason Voorhees <3 Crocs.

23. « Attendre est la partie la plus difficile. »

Oh, l’anticipation.

24. « Je suis peut-être blanc, mais je ne suis pas » allons voir ce que ce bruit était « blanc. »

Si vous devez être superstitieux, soyez intelligent.

25. « J’adore le vendredi 13. C’est le seul jour où je sais que le bruit n’est pas pour moi. »

Les pauvres arbres ne l’ont jamais vu venir (voyez ce que nous avons fait là-bas?)

26. « Je ne suis pas superstitieux, mais je suis un peu stitieux. »

Juste un peu.

27. « Je ne suis pas toujours Ch Ch Ch Ch, mais quand je le fais, je Ah Ah Ah Ah. »

Si vous avez déjà regardé un film slasher des années 90, vous saurez ce que cela signifie.

28. « Oh, c’est vendredi 13? Je parie que vous ne saviez pas que demain est samedi 14. »

Pouvez-vous croire que c’est vrai?!

29. « Hey girl, je pense que c’est adorable la façon dont tu trébuches toujours pour rien. »

Déplacez-vous sur Ryan Gosling. Jason Voorhees est ici.

30. « Suis-je le seul ici à penser que les gens ne devraient pas blâmer leur stupidité le vendredi 13? »

Peut-être que les choses sont toujours stupides?

31. « Triskaidekaphobie: Peur du vendredi 13. Elle a un nom. »

L’avez vous?

32. « C’est vendredi, vendredi. Je dois descendre vendredi. »

Maintenant, c’est coincé dans votre tête. Je vous en prie.

33. « Jason ne peut pas me tuer s’il est occupé à tuer mes amis. »

Génie.

34. « Ne soyez pas stupide. Aujourd’hui ne va pas être nul parce que nous sommes le vendredi 13. Aujourd’hui va être nul parce que vous êtes vous. »

Si charmant.

35. « Nous sommes des chats noirs, mais nous ne sommes pas malchanceux et nous ne sommes certainement pas mauvais. Miaou. Je suis un peu mauvais. Ok, il est mauvais. Mais la plupart d’entre nous sont cool. Je le promets. »

Ne détestez pas les chats noirs! Tous ne sont pas mauvais.

36. «Vendredi 13: ‘non non non non non!’ 12:00 AM samedi 14 (se transforme en citrouille). «

A manqué de temps.

37. « Si un chat noir croise votre chemin le vendredi 13 … caressez le chat. »

Les chats noirs peuvent être assez mignons.

38. « Que votre vendredi 13 soit moins terrifiant que le jour des élections. »

De nos jours, c’est probablement facile.

39. « Encore plus d’expressions que Kristen Stewart. »

Êtes-vous d’accord?

40. « Embrassez votre Jason préféré aujourd’hui. »

Embrasse un Jason aujourd’hui.

41. « Joyeux vendredi 13. Tu n’as pas besoin de Jason … Je tuerai ce type pour toi. » – Dead Pool

Deadpool vous aidera.

42. « Examen du vendredi 13? Bonne chance. »

C’est pas de chance.

43. « Vendredi 13. Jason aime ça. »

Chiffres Jason Voorhees serait sur Facebook.

44. « Il a des courses … Il a des choses à faire … Et demain sera une journée très chargée. Jeudi 12. »

Mais d’abord, un petit vendredi 13 shopping d’avant-match …

45. « C’est le vendredi 13, c’est pourquoi je suis suffisant. »

C’est ta journée, mon chat.

46. ​​ »Je redouterais beaucoup plus le vendredi 13 si c’était un lundi. »

Qu’est-ce qui est pire?

47. « Est-ce que les chances s’annulent? »

Changer votre chance vaut la peine d’être essayé.

48. « Vendredi 13, la police est comme. »

Je ne suis pas sûr que je demande de l’aide à ces types.

49. « Je ne regarde pas toujours des films d’horreur, mais quand je le fais, je suis debout jusqu’à 2 heures du matin pour regarder des films de princesse Disney pour me calmer. »

Vous faites ce que vous avez à faire.

50. «Survived Friday the 13th».

J’espère que ce sera vous samedi.

