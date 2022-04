Kaley Cuoco a été « dévastée » par la perte du rôle de Knives Out 2 face à Kate Hudson

Couteaux sortis 2 est celui qui s’est échappé pour Kaley Cuoco. L’hôtesse de l’air La star a récemment révélé qu’elle était vraiment « dévastée » après ne pas avoir été choisie pour la suite mystérieuse dirigée par Daniel Craig, car elle pensait qu’elle était en ligne pour rejoindre la grande liste de stars qui comprend Edward Norton, Dave Bautista, Ethan Hawke, Kathryn Hahn et Kate Hudson. Lors d’une interview avec le magazine Glamour, l’actrice a expliqué à quel point il était inhabituel pour elle d’être si affectée par le fait de ne pas obtenir de rôle, mais elle s’était vraiment convaincue qu’elle était destinée à la Grèce, alors le rejet s’est avéré l’un des plus difficiles qu’elle ait devait prendre. Dit-elle:

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’étais convaincu [the part was mine]. J’étais tellement convaincu que mes valises étaient prêtes pour la Grèce. Et puis je n’ai pas compris. J’étais tellement dévasté. Et je ne suis pas [normally] dévasté par les rôles. J’avais fait des lectures de chimie, j’avais fait des zooms. Et je n’ai pas compris. J’ai pleuré et j’ai pleuré toute la nuit. Je veux dire, j’étais dégoûté de ça. Et c’est là que j’ai pensé que j’étais en feu, comme, je suis sûr de comprendre ça. Et ils ont dit : ‘Non, on va y aller avec Kate.’ »

Couteaux sortis 2 a été mis en production peu de temps après les cinémas à succès originaux de 2019 et a rapporté plus de 311 millions de dollars. Ayant été produit à l’origine par Lionsgate, Netflix est à l’origine de la suite et d’un troisième film commandé en même temps, ce qui signifie que Cuoco pourrait encore avoir sa chance de faire partie de la franchise lorsque le casting commencera sur le troisième film. Pour l’instant cependant, Couteaux sortis 2 devrait être diffusé sur Netflix plus tard cette année.

Kaley Cuoco sera bientôt vue dans la saison 2 de The Flight Attendant





HBO Max

Bien que clairement déçu de ne pas avoir été choisi pour faire partie de la Couteaux sortis suite, Cuoco a encore un certain nombre de projets à venir, l’un étant sa propre série L’hôtesse de l’air, qui revient cette année sur HBO Max pour elle pour sa deuxième saison de comédie policière. Ayant déjà reçu de nombreux éloges pour la première saison, y compris des nominations aux Golden Globes et aux Emmys, et avec le dernier épisode laissant les choses ouvertes pour un suivi, il n’était pas surprenant que Cuoco ait reçu une deuxième saison.

En plus de cela, l’ancien La théorie du Big Bang La star sera également entendue à nouveau en tant que voix de Harley Quinn dans la série animée HBO Max basée sur le personnage de DC, qui lancera sa troisième saison cet été. Elle a également réussi à décrocher le rôle principal dans une série de biographies sur Doris Day, et joue également aux côtés de Pete Davidson dans la comédie romantique de voyage dans le temps. Rencontrez mignon. Il est clair que l’actrice ne manquera sans doute pas le possible Couteaux sortis 2 rôle pendant trop longtemps avant d’être occupé par ces projets, et plus encore à l’avenir.

La deuxième saison de L’hôtesse de l’air premières la semaine prochaine sur HBO Max.





La série animée Smallville explorera Clark Kent de Tom Welling en tant que Superman

Lire la suite





A propos de l’auteur