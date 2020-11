Essai hybride doux Suzuki Vitara. Quel a été l’avantage de l’électrification?

Dans un autre exercice pour se tenir au courant dans un segment ultra-compétitif, le Suzuki Vitara a adopté une motorisation hybride doux.

C’était que dans le passé, il était presque obligatoire pour un modèle d’avoir un moteur diesel dans sa gamme, aujourd’hui les priorités ont changé et le modèle sans variante électrifiée est rare.

Désormais, pour savoir si l’adoption de ce système apporte une réelle valeur ajoutée au célèbre SUV japonais, nous avons décidé de le mettre à l’épreuve dans la version qui, fait intéressant, met moins l’accent sur l’économie et la réduction des émissions: celle équipée de la transmission intégrale.

Tout comme toi

Lancée en 2015 et déjà la cible de deux «laver le visage», la vérité est que peu de choses ont changé dans la Suzuki Vitara, la principale nouveauté de la dernière rénovation étant l’adoption de phares à LED.

Malgré ses cinq années sur le marché, le style quelque peu discret du SUV japonais lui permet de ne pas paraître démodé, même s’il remporte à peine le titre de « B-SUV qui fait plus tourner les têtes ».

Personnellement, j’aime ce personnage plus discret, car pour moi, le plus important se révèle être les qualités intrinsèques d’un modèle et non le nombre d’attentions que je peux capter lorsque je tourne derrière votre volant – il semble que tout le monde ne le pense pas …

Une marge de progression …

Comme à l’extérieur, le Vitara reste le même à l’intérieur, conservant un look où la sobriété est le mot d’ordre.

Toutes les commandes sont là où nous leur disons d’être, la seule exception étant la commande par ordinateur de bord – un bâton sur le tableau de bord qui ne facilite en aucun cas la navigation dans les menus (très) complets.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

L’ergonomie profite du design

Le système d’infodivertissement demande également des améliorations. Avec un graphisme daté et un nombre réduit de fonctionnalités, cela a la valeur ajoutée de répondre rapidement à nos demandes.

Dans le domaine de la qualité, le Suzuki Vitara ne cache pas deux choses: c’est un B-SUV et c’est japonais. Le premier facteur est confirmé par la prédominance des matériaux durs qui ne sont, pour la plupart, pas les plus agréables (même par rapport aux autres concurrents).



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Le détail de l’horloge analogique donne à l’habitacle une certaine « couleur ».

Le deuxième facteur est confirmé par la qualité de l’assemblage. Le fait est que, malgré leur rigidité, les matériaux ne se plaignent pas d’irrégularités, ce qui prouve que les Japonais sont à la hauteur de leur renommée.

… Plus qu’assez

Bien que n’ayant pas la polyvalence intérieure de propositions telles que le Renault Captur ou le Volkswagen T-Cross, la Suzuki Vitara n’a pas honte en termes d’habitabilité.

Avec des dimensions qui l’insèrent dans le «cœur» du segment, il est capable de transporter confortablement quatre adultes et leurs bagages.

Avec 375 litres, le compartiment à bagages n’est pas une référence par rapport à certaines des dernières propositions du segment, mais la vérité est que celles-ci sont largement suffisantes, principalement grâce à la forme régulière du compartiment à bagages.

Electrification, pourquoi je te veux?

Nous sommes arrivés comme cette «question d’un million d’euros»: que gagne-t-on avec l’électrification du Vitara?

À première vue, nous pourrions être tentés de dire que vous… perdez. Après tout, le remplacement du moteur K14C précédent par le K14D révisé signifiait une perte de 11 ch (la puissance est de 129 ch). Le couple a augmenté de 15 Nm (passé à 235 Nm).

Cependant, le système hybride doux Le 48 V compense cette perte en intégrant un moteur électrique générateur de 10 kW (14 ch) qui contribue à une «injection» instantanée de couple.

De plus, au moins sur le papier, ce système promet de réduire la consommation et les émissions, Suzuki annonçant pour cette version 4 × 4 des émissions de 141 g / km et une consommation de 6,2 l / 100 km.

Est-ce perceptible?

Si vous vous demandez si vous allez ressentir le fonctionnement du système hybride doux la réponse est simple: très peu.

Doux par nature, cela donne un signe de sa présence principalement en ce qui concerne le système Stop-Start qui commence à se réveiller plus vite et à démarrer plus tôt.

De plus, le fonctionnement du système hybride doux il est imperceptible, le moteur Boosterjet conservant les qualités qui lui étaient déjà reconnues: linéarité, progressivité et vivacité agréable à régime moyen sans souffrir du «souffle court» typique des petits moteurs en dessous de 2000 tr / min.

Pour aider cela, nous avons une boîte manuelle à six rapports bien dimensionnée (sans être trop longue malgré des soucis d’efficacité) avec une sensation mécanique, dont il suffit de critiquer la course un peu longue.

Enfin, s’il y a une zone où le système hybride doux on remarque que c’est en consommation. Même dans une utilisation principalement suburbaine (sur des autoroutes parfois encombrées), les moyennes variaient entre 5,1 et 5,6 l / 100 km, après avoir augmenté seulement à 6,5 l / 100 km dans le chaos de la ville.

Dynamiquement ne déçoit pas

Si le moteur ne déçoit pas, la vérité est que l’ensemble châssis / suspension ne le fait pas non plus.

La suspension réalise un bon compromis entre confort et comportement et la direction précise et directe vous permet d’insérer le Vitara dans une courbe en toute confiance et mettez-vous à l’aise.

En plus de tout cela a été ajouté à cette unité un système de traction intégrale (l’Allgrip) qui, plus que sur route, est à l’extérieur de celui-ci qui révèle ses qualités.

Avec quatre modes de conduite – Sport, Auto, Neve (Neve) et un qui permet même de bloquer le différentiel central – cela permet au Vitara d’aller beaucoup plus loin que la plupart de ses concurrents (à l’exception du Dacia Duster).

En fait, c’est le facteur qui, pour moi, différencie le plus la Suzuki Vitara de la concurrence. Bien qu’il s’agisse d’un SUV B, il continue d’être à traction intégrale et n’est pas uniquement destiné à «montrer»: il offre une réelle capacité d’évasion, nous permettant d’aller beaucoup plus loin que ce à quoi nous nous attendions au départ et à la hauteur de nos attentes. vos ancêtres.

Le seul «problème» est le prix demandé pour ce Vitara à quatre roues motrices: 30 954 euros (avec la campagne en vigueur, il descend à 28 254 euros). La vérité est qu’il y a peu d’options dans le segment qui offrent quatre roues motrices et, à l’exception d’une, elles sont aussi chères ou plus chères que la Vitara. L’éxéption? Le Dacia Duster propose une variante 4 × 4 à partir de 22 150 euros, mais uniquement avec un moteur diesel.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Plus que rejoindre une mode ou un moyen d’essayer d’éviter de grosses amendes, l’adoption du système hybride doux de la part de Suzuki Vitara lui a permis de renforcer les arguments rationnels.

Après tout, qui ne veut pas avoir une technologie qui lui permette d’économiser de l’argent lors du ravitaillement? Et comment serait-il possible d’obtenir une moyenne d’environ 5,5 l / 100 km avec un SUV à traction intégrale et un moteur à essence?

Si vous recherchez un B-SUV qui rend justice au look aventureux – ses capacités hors route finissent par surprendre – le Suzuki Vitara est l’une des meilleures (et les rares) options sur le marché. De plus, il est toujours très bien équipé (principalement en termes de systèmes d’aide à la conduite), avec tous les équipements répertoriés de série. Le SUV japonais ne manque pas d’arguments.