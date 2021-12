Le SteelBook Punisher 4K Ultra HD arrive dans les bacs en janvier

Lionsgate s’apprête à sortir le blockbuster de 2004 La punitionr SteelBook 4K Ultra HD. L’agent infiltré du FBI Frank Castle (Thomas Jane) devient un justicier et entreprend de déchaîner sa colère contre l’homme d’affaires corrompu, Howard Saint (John Travolta) qui a massacré toute sa famille lors d’une réunion. L’un des justiciers Marvel les plus populaires est apparu à l’écran alors que nous achetions encore des VHS ! (Découvrez notre couverture d’il y a 17 ans !) Découvrez la bande-annonce !

Avec Thomas Jane, nominé aux Golden Globe Awards (2012, Meilleur acteur de télévision – Série musicale/comédie, Suspendu), nominé aux Oscars John Travolta (1994, Meilleur acteur dans un rôle principal, Pulp Fiction), Will Patton (Armageddon, Le facteur, Sans issue), et le nominé aux Oscars Roy Scheider (1979, Meilleur acteur dans un rôle principal, Et tout ça). Le punisseur Le SteelBook 4K Ultra HD présente de toutes nouvelles illustrations d’Orlando Arocena.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Le Punisher parcourt le monde que nous connaissons tous, un monde assombri par la guerre, le crime, la cruauté et l’injustice. Il n’a pas de super-pouvoirs pour combattre le mal qu’il voit – seulement son intelligence féroce, ses années d’expérience au combat et, surtout, sa détermination de fer à venger ceux qui sont lésés par les méchants de la société. »

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES 4K ULTRA HD

Commentaire audio avec le réalisateur Jonathan Hensleigh

Scènes supprimées (avec commentaire optionnel du réalisateur)

Keepin’ It Real: Le punisseur cascades

Armée de l’Un : Le punisseur Origines

Journal de guerre : Sur le tournage de Le punisseur

Clip vidéo – « Step Up » interprété par Drowning Pool

Faire couler du sang : le style Bradstreet

Le casting comprend Thomas Jane (Soirées Boogie, La mer d’un bleu profond, la brume), John Travolta (Pulp Fiction, Graisse, Fièvre du samedi soir), Will Patton (Armageddon, Le facteur, Sans issue), Roy Scheider (Mâchoires, Et tout ça, La French Connection), Samantha Mathis (Flêche brisée, psychopathe américain, Monte le volume), Laura Harring (L’amour au temps du choléra, Mulholland Drive), Ben Foster (Contre vents et marées, 3:10 à Yuma) et Rebecca Romijn (X-Men: L’Affrontement final, Femme fatale).

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME

Année de production: 2004

Titre du droit d’auteur : Le punisseur © 2004 Film & Divertissement VIP Medienfonds 2 GmbH & Co. KG, Film & Divertissement VIP Medienfonds 3 GmbH & Co. KG et Artisan GmbH. Illustrations et documents supplémentaires ®, & © 2022 Lions Gate Entertainment Inc. Tous droits réservés.

Taper: Réédition du catalogue

Évaluation: R pour violence brutale omniprésente, langage et brève nudité.

Genre: Action, Crime, Drame

Sous-titré : N / A

Les sous-titres: Anglais, Anglais SDH, Espagnol

Durée d’exécution de la fonctionnalité : 123 minutes

Format 4K : Présentation Ultra Haute Définition 2160p 16×9 (2.35:1) avec Dolby Vision

Audio 4K : Anglais Dolby Atmos, Espagnol 5.1 Dolby Audio

Audio Blu-ray™ : Français 6.1 Audio discret DTS-ES™

Lorsque Le punisseur à l’origine sur les étagères, les magasins proposaient toujours des VHS ! Nielsen VideoScan classé Le punisseur en tant que deuxième DVD le plus vendu au pays, sa première semaine, après La passion du Christ, pour la semaine se terminant le 12 septembre. Le film a vendu environ 1,8 million d’unités combinées DVD et VHS au cours de ses cinq premiers jours de sortie, selon les dirigeants du studio.

L’un des justiciers Marvel les plus populaires, Le punisseur arrive le 25 janvier sur 4K Ultra HD SteelBook de Lionsgate, exclusivement chez Best Buy.





