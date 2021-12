Makoto Shinkai dévoile une affiche pour Suzume no Tojimari

Le réalisateur de Your Name and Weathering With You, Makoto Shinkai, parle de son prochain film, Suzume no Tojimari.

Le réalisateur derrière des films acclamés par la critique tels que votre nom et Altérer avec vous a dévoilé son prochain projet. Makoto Shinkai a dévoilé l’affiche de Suzume no Tojimari (Verrouillage de porte de Suzume) lors d’une conférence de presse mercredi à l’Imperial Hotel de Tokyo. Ces informations proviennent de Anime News Network.





Affiche Suzume no Tojimari par Makoto Shinkai

Shinkai a ensuite décrit le film comme une histoire d’aventure moderne, un film d’action et un road movie. Suzume no Tojimari suit une jeune fille de 17 ans d’une ville tranquille de Kyushu, un jour elle rencontre un jeune homme qui cherche une porte. Les deux se rendent dans les montagnes et trouvent une porte mystérieuse entourée de ruines. Les deux finissent par entreprendre un voyage mystérieux qui mène à l’ouverture de portes dans tout le Japon et à des problèmes de l’autre côté.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Selon Anime News Network, Shinkai a déclaré qu’il y avait trois points importants dans le film. C’est un road-movie à travers le Japon, c’est une histoire de « fermer les portes » plutôt que de les ouvrir, et c’est une raison de visiter le cinéma. Shinkai a expliqué que la fermeture des portes peut faire référence au fait de lier les extrémités ou de finir quelque chose.

Shinkai est crédité de la réalisation du film, de la création de l’histoire originale et de l’écriture du scénario. Masayoshi Tanaka retourne travailler avec Shinkai pour la conception des personnages, il a précédemment travaillé avec le réalisateur en tant que concepteur de personnages pour les deux votre nom et Altérer avec vous. Un autre nom de retour est Kenichi Tsuchiya, qui a travaillé sur les deux films précédents en tant qu’animateur clé, bien qu’avec Suzume no Tojimari il en sera le directeur d’animation. Enfin, Takumi Tanji (qui a fait l’art de fond dans les deux films précédents) interviendra en tant que directeur artistique. Le film sera produit par CoMix Wave Films et Story Inc. Toho distribuera le film.

Altérer avec vous, le film le plus récent de Shinkai, sorti au Japon en 2019. Le film racontait l’histoire d’un lycéen qui se lie d’amitié avec une fille qui a le pouvoir de contrôler le temps par la prière. Le film est devenu le 7e film national le plus lucratif de tous les temps (maintenant n°8 après la sortie de Demon Slayer : Mugen Train) et a été le film le plus rentable au Japon en 2019. Altérer avec vous détient actuellement un score de 92% des critiques sur Rotten Tomatoes.

votre nom ouvert au Japon en 2016. Le film raconte l’histoire d’un garçon vivant à Tokyo et d’une fille vivant dans la campagne japonaise qui se réveillent un jour pour découvrir qu’ils ont inexplicablement échangé leurs corps. Le film est devenu le cinquième film le plus rentable de tous les temps au Japon, ainsi que le troisième film d’animation le plus rentable de tous les temps (sous Spirited Away et Demon Slayer: Mugen Train). Le film détient actuellement un score critique de 98% sur Rotten Tomatoes.

Si vous avez vu l’un des deux films précédents de Makoto Shinkai, vous avez probablement une idée de ce à quoi vous attendre. Une tonne d’aventures, de belles animations dessinées à la main et beaucoup de tiraillements. Tandis que la porte Suzume no Tojimari’s l’affiche semble être fermée, espérons-le, l’attente ne sera pas trop longue avant de voir ce qu’il y a de l’autre côté. Suzume no Tojimari devrait ouvrir ses portes à l’automne 2022.





Belle Trailer annonce que l’épopée de l’anime de Mamoru Hosoda arrive dans les cinémas américains en janvier Le film tant attendu Belle, inspiré de La Belle et la Bête, arrive enfin dans les cinémas américains cet hiver.

Lire la suite





A propos de l’auteur