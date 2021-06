Qu’obtenez-vous lorsque vous mélangez les jeunes acteurs de « Brady Bunch » avec l’emblématique drag queen RuPaul ?

Un événement spécial sur Paramount+, c’est quoi !

« Dragging the Classics: The Brady Bunch » a été annoncé mercredi, et cela semble sauvage, étrange et merveilleux. Cinq des enfants originaux de « Brady » (Barry Williams, Christopher Knight, Mike Lookinland, Eve Plumb et Susan Olsen) rejoindront les favoris de « RuPaul’s Drag Race » pour recréer l’épisode « Will the Real Jan Brady Please Stand Up? » La spéciale débutera le mercredi 30 juin.

Les enfants de « Brady Bunch » ont tous grandi en 2019 (de gauche à droite) : Maureen McCormick, Mike Lookinland, Eve Plumb, Barry Williams, Susan Olsen, Christopher Knight. McCormick n’est pas répertorié comme apparaissant dans le crossover spécial. Bravo / NBC

L’épisode original, diffusé le 15 janvier 1971, met en scène Jan en crise d’identité car personne ne semble la voir parmi les sœurs de la famille. (Bien qu’il ne s’agisse pas de l’épisode classique « Marcia, Marcia, Marcia ».) Sa solution pour se démarquer ? Porter une perruque noire bouclée à une fête !

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails sur la façon dont le spectacle fonctionnera, l’annonce de Paramount + a noté que le spécial sera « un événement innovant et unique en son genre qui utilise une technologie de pointe pour transporter le coulé dans la maison Brady d’origine. »

Bien que Knight revienne en tant que Peter et Lookinland en tant que Bobby, Plumb est répertorié comme jouant Lucy (pas Jan) et Olsen comme Margie (pas Cindy). Et Williams, qui jouait le fils aîné Greg, jouera désormais le papa Mike ! (Maureen McCormick, qui a joué Marcia, n’est pas répertoriée comme faisant partie de cet événement.)

Pendant ce temps, les favoris de « Drag Race » se sont tous vus attribuer des rôles que nous connaissons, qui comblent Jan, Cindy et Greg manquants: Shea Couleé (Marcia), Bianca Del Rio (Carol), BenDeLaCreme « sortant de la traînée en tant que Greg Brady », Kylie Sonique Love (Jan), Nina West (Alice) et Kandy Muse (Cindy), avec des apparitions spéciales de RuPaul (Wig Attendant) et Michelle Visage (Helen).

RuPaul, vu ici au RuPaul’s DragCon UK 2020 à Londres, apparaîtra également dans le spécial. Karwai Tang / WireImage

Ces derniers mois ont vu une petite renaissance pour le groupe « Brady ». En plus de plusieurs d’entre eux apparaissant dans le prochain film de Noël à vie « Blending Christmas », la reprise de Jamie Foxx de la chanson thème de l’émission a refait surface le mois dernier, et Williams a parlé dans une émission australienne de son temps « intense » avec la série.

Heureusement, cette spéciale semble être aussi légère et mousseuse que la série originale, et pas du tout « intense ». Et si vous êtes un fan de « Drag Race », n’oubliez pas de noter: la prochaine saison de « RuPaul’s Drag Race All Stars » sera présentée le 24 juin sur Paramount +.

