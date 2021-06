Michael Jackson a été rejeté d’un classique animé de Disney

La période entre 1980 et 1990 est considérée par de nombreux fans de Disney comme une sorte d' »âge de la Renaissance » pour le studio, car c’est le moment où son équipe créative a réussi à concevoir certains de ses films les plus emblématiques des dernières décennies, dont le vrai joyaux de l’animation tels que « Aladdin », « La Belle et la Bête » ou « Le Roi Lion ».

Cette année, Walt Disney Pictures célébrera le 25e anniversaire de ce qui est considéré comme le film le plus mature et le plus sombre de son catalogue : « Le Bossu de Notre-Dame », inspiré du roman homonyme de l’écrivain français classique Victor Hugo, se distinguant par son bande-son accablante et traitement intense de sujets tels que l’inégalité sociale et le conservatisme religieux extrême.

« Le Bossu de Notre-Dame » présente l’histoire de Quasimodo, un jeune homme difforme qui a vécu toute sa vie enfermé dans le clocher de la cathédrale Notre-Dame sous l’éducation de Claude Frollo, le juge cruel et impitoyable de l’Inquisition, qu’il mène une campagne personnelle pour éliminer les gitans de la ville et essaie d’éloigner le protagoniste des « maux et vices de la ville ».

Le film comportait une bande originale composée par Alan Menken, l’un des collaborateurs les plus précieux de Disney à l’époque moderne. Ce serait lors d’un récent entretien du musicien avec SlashFilm où il a révélé que, lors de la conception de la bande, il y avait un artiste en particulier qui était très intéressé à collaborer avec le projet : Michael Jackson.

Menken a rencontré Jackson, qui était un grand fan des productions Disney, alors qu’il travaillait sur « A Whole New World » pour le film « Aladdin », et depuis lors, le « roi de la pop » a exprimé son souhait de co-écrire le film. chanson avec lui. « Cela pourrait me donner une idée de qui était Michael. C’était une personne très unique et intéressante dans son propre monde », a noté Menken.

L’assistante de Michael Jackson avait contacté Menken lors du scandale d’allégations contre l’artiste au sujet de ses allégations d’abus sur mineurs, en plus de la fin de sa relation avec Marie Presley. Le roi de la pop voulait transformer sa carrière et la façon dont son nom était lié à la presse.

Jackson a proposé de collaborer à la production et peut-être à l’interprétation (s’il y avait une opportunité) d’un des trois thèmes du film : « Out There », « God Help The Outcast » et « Someday » (présenté dans le générique de fin et celui en Amérique latine a été interprété par Luis Miguel sous le titre « Sueña »). Menken note que Disney a rejeté l’offre.

« Avec le recul, c’était la bonne décision. Mais, Quasimodo est un personnage qui… si vous regardez les relations avec sa famille et son père, je peux penser qu’il y a beaucoup d’identification là-bas », conclut Alan Menken dans l’interview. À ce jour, « Le Bossu de Notre-Dame » continue d’être l’une des productions préférées de Walt Disney Pictures auprès du public adulte.