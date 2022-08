Différent de Keep Breathing: le film avec Melissa Barrera sur HBO Max

in

HBO MAX

L’actrice de Keep Breathing ne brille pas que sur Netflix. C’est le film sur lequel il a travaillé avec Lin-Manuel Miranda que vous ne pouvez pas manquer !

© GettyMelissa Barrera joue dans Keep Breathing sur Netflix.

Comme chaque semaine, le plateformes de streaming renouvellent leurs catalogues avec de nouvelles séries et films. En ce sens, les méga productions de l’envergure de choses étranges Soit Tu ferais mieux d’appeler Saul. Mais il existe d’autres fictions que seuls certains parviennent à ne pas négliger et à leur donner une chance. De cette façon, ils finissent par devenir de grandes tendances. Ce fut le cas pour Continuer à respirerla nouvelle fureur de Netflix.

Bien qu’il s’agisse d’une production américaine, la vérité est que son actrice principale a été l’un des facteurs qui a le plus attiré l’attention. Au cours de six épisodes d’une demi-heure, Mélissa Barrera Elle s’est imposée comme la protagoniste de cette mini-série dans laquelle une femme doit affronter la nature pour survivre après que l’avion dans lequel elle voyageait s’est écrasé au milieu des forêts canadiennes.

Né en Monterey, parle d’un interprète mexicain qui a brillé principalement dans des feuilletons télévisés et qui petit à petit commence à se constituer une filmographie plus qu’intéressante. En fait, ce 2022 s’est distingué comme l’une des figures de Scream. Mais si vous voulez voir l’actrice dans un rôle très différent qui vous montrera son impressionnante polyvalence, nous avons ici la recommandation parfaite à regarder sur HBO Max cette semaine.

+ Le film avec Melissa Barrera sur HBO Max

Melissa Barrera a non seulement réussi à s’adapter à des rôles exigeants comme celui de Continuer à respirer ou celui de pousser un cri, mais est également capable de jouer dans une comédie musicale avec pure chanson et danse. Sur HBO Max, vous pouvez profiter Dans les hauteursun film inspiré de la comédie musicale créée par Lin-Manuel Miranda en 2008. Cet artiste aux multiples facettes est reconnu pour son travail de réalisateur dans Tic, tic… BOUM !créateur de hamilton et compositeur de Charme Soit Vaianaentre autres comédies musicales.

Si ce genre est à votre goût, alors vous allez l’adorer Dans le quartier. Réalisé par Jon M. Chu et écrit par Quiara Alegría Hudes, il présente également des performances de Anthony Ramos, Corey Hawkins et Leslie Grace. Suivez la vie de Usnavile propriétaire d’un entrepôt new-yorkais qui économise chaque centime dans l’espoir d’avoir une vie meilleure, tout en vivant avec sa communauté latino au rythme de chansons entraînantes.

Dans cette histoire captivante, Melissa Barrera donne vie vanessa morales, l’amour non partagé d’Usnavi. Une excellente chimie à l’écran, combinée à leurs voix incroyables et à une intrigue qui représente les Latinos aux États-Unis, montre clairement que cette actrice mexicaine est capable de bien plus que ce qu’elle a montré dans Continuer à respirer. Un incontournable à ajouter à la liste HBO Max !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂