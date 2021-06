Paul Rudd écrase Conan pour tirer une dernière blague Mac & Me

Alors que Paul Rudd est actuellement bien connu pour apporter de la joie aux fans de Marvel en tant que L’homme fourmi, il a rappelé à tout le monde cette semaine un autre type de joie qu’il a apporté au cours des 20 dernières années à l’hôte de farces Conan O’Brien dans son talk-show avec une scène désormais tristement célèbre du film des années 80 Mac et moi.

le Chasseurs de fantômes : l’au-delà La star est apparue régulièrement dans l’émission de Conan O’Brien au fil des ans pour promouvoir divers films, mais ses visites semblaient toujours aboutir à ce qu’il réussisse à montrer le même clip du film au lieu d’une « exclusivité » de son nouveau film ou série. Alors que Conan O’Brien a accueilli certains de ses invités préférés à son émission jusqu’à sa finale, Rudd n’était pas sur le point de laisser le spectacle se terminer sans interrompre la fête pour un dernier tour de Mac et moi.

Lors d’une interview avec Bill Hader sur Conan, dans lequel ils discutaient d’un Saturday Night Live sketch qui n’a pas eu la meilleure réaction – Rudd se souvient qu’il a été qualifié de pire sketch de tous les temps grâce aux répétitions qui n’ont pas ri du tout – Rudd a marché sur le plateau et s’est assis sous des applaudissements enthousiastes. Il a ensuite discuté de la SNL croquis en détail, s’accumulant sérieusement au point qu’il a dit qu’ils avaient en fait un clip de la répétition générale du sketch jamais vue auparavant, au grand désarroi de Hader. Avec tout le monde captivé, Rudd a sélectionné le clip, pour que tout le monde soit traité de la même manière Mac et moi clip qu’il a réussi à sortir du sac maintes et maintes fois.

Comme le Mac et moi Le clip s’est terminé, la caméra est revenue à Hader et O’Brien en train de rire hystériquement, tandis que Rudd était assis entre eux en sirotant une tasse aussi négligemment que vous pouvez l’imaginer. Cependant, Rudd n’avait pas tout à fait terminé, et après avoir attiré tout le monde dans un faux sentiment de sécurité en révélant qu’au fil des ans, il avait toujours prévu d’utiliser un clip différent de Bébés génies et comme c’était la dernière semaine de l’émission, il pensait qu’il était juste de diffuser ce clip aussi. La vidéo est arrivée, et bien sûr, c’était la même chose Mac et moi clip encore une fois. Vous pouvez voir le segment complet ci-dessous.

O’Brien a noté qu’au fil des ans Paul Rudd a réussi à le surprendre maintes et maintes fois grâce à sa sincérité, le conduisant toujours à croire que peut-être cette fois il allait réellement voir quelque chose de nouveau, et en fait, lors de la promotion L’homme fourmi, Rudd a donné quelque chose de nouveau à l’hôte – un extrait de L’homme fourmi avec Mac et moi entremêlé dedans, qui est en fait un film que je paierais cher pour le voir. Vous pouvez voir ce clip ci-dessous.

Alors qu’une blague comme celle-là peut s’estomper avec le temps, la réaction impassible de Rudd à chaque fois rend le tout agréable à regarder, alors qu’O’Brien tente d’expliquer, principalement il semble à lui-même, comment il pourrait permettre à l’acteur de faire tout recommence tant de fois. Une compilation de la plupart des fois où Rudd a utilisé le clip peut être trouvée ci-dessous, et même si cela signifie voir le même clip une douzaine de fois, la réaction en vaut la peine à chaque fois.

