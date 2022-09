The Last of Us Part 1 fait référence à la série The Office

Le producteur le chien méchant a pris le temps d’ajouter une référence à la série comique »Bureau », dans la nouvelle version remastérisée de »Le dernier d’entre nous, partie 1 ». Dans une vidéo partagée via Twitter, vous pouvez voir comment vous pouvez infiltrer avec Joel un bureau détruit dans l’un des bâtiments du jeu, mais si vous faites attention, vous pouvez vous rendre compte qu’il s’agit d’une réplique exacte de la société de papier Dunder Mifflin.

Ce nouvel espace n’était pas dans la version originale de Playstation 3, mais maintenant vous pouvez voir l’endroit désolé avec les bureaux de Pam, Jim Halpert et Dwigt Schrute. Les joueurs peuvent même voir le bureau séparé de Michael Scott, bien qu’il soit verrouillé et semble apparemment inaccessible.

Ce nouvel »oeuf de Pâques » ajoute un peu de comédie au jeu d’apocalypse zombie connu pour son histoire dramatique et significative. Les fans aux yeux d’aigle ont également noté d’autres changements dans le remake de la PS5, notamment un hommage touchant à un développeur décédé de Naughty Dog qui avait travaillé sur la série The Last of Us pendant plusieurs années, Daniel Kinnard.

Bien que les fans aient été bouleversés par le prix de départ de » The Last of Us Part 1 », il n’incluait pas de nombreux ajouts au-delà des améliorations graphiques et des options d’accessibilité. Compte tenu de cela, Naughty Dog a défendu que cette version avait « amélioré le jeu de toutes les manières possibles » tout en conservant son authenticité.

The Last of Us est sorti pour la première fois sur PlayStation 3 en 2013 et a été remasterisé pour PlayStation 4 l’année suivante. Le titre a remporté de nombreux prix du jeu de l’année, a recueilli d’excellentes critiques pour son histoire puissante et a été crédité d’avoir insufflé une nouvelle vie au genre de l’apocalypse zombie exagéré.

La suite, »Le dernier d’entre nous, partie 2 », sorti sur PlayStation 4 en 2020 et a reçu un niveau similaire d’éloges de la critique, bien que les fans aient des opinions mitigées sur un nouveau personnage jouable nommé Abby.

»The Last of Us Part 1 » est disponible pour PlayStation 5. Actuellement, HBO travaille sur une nouvelle série d’action en direct du jeu mettant en vedette Pierre Pascal comme Joël et Bella Ramsey comme Ellie, et devrait sortir début 2023.