Les écrans LTPO, que sont-ils et quels avantages ont-ils par rapport aux écrans OLED conventionnels

Vous avez entendu parler des écrans LTPO, mais savez-vous ce que cela signifie? Ce sont ses avantages et ses différences par rapport aux écrans conventionnels.

Au cours de cette dernière année, Écrans LTPO Ils ont commencé à gagner en importance dans le domaine des téléphones haut de gamme. Avec eux, les industriels aspirent à offrir une qualité d’image toujours meilleure, tout en réduisant le consommation d’énergie de l’écran.

Mais, Qu’est-ce que la technologie LTPO? Compte tenu de l’importance que ces types d’écrans commencent à gagner, nous souhaitons aujourd’hui clarifier certains des doutes les plus courants et revoir les avantages de ce type de panneau par rapport aux classiques qui incluent la majorité des mobiles.

Que sont les écrans LTPO

LTPO fait référence à un «oxyde polycristallin à basse température» ou à un «oxyde polycristallin à basse température». C’est un technologie d’affichage développé par Apple, qui a vu le jour pour la première fois avec le Apple Watch série 4Mais la société n’a pas vraiment commencé à en profiter jusqu’à ce que l’Apple Watch Series 5 soit arrivée et ait introduit la fonction «toujours allumé».

Et c’est que l’objectif poursuivi avec cette technologie est de minimiser l’impact énergétique de l’écran, pouvant faire varier le taux de rafraîchissement de manière dynamique, en fonction du contenu affiché à l’écran. De cette façon, en fonction du contenu, l’écran se rafraîchira à une fréquence inférieure ou supérieure, selon les besoins.

Pour y parvenir, les fabricants d’écrans ont dû abandonner la technologie LTPS ou «silicium polycristallin basse température» qui était utilisé jusqu’à présent lors de la fabrication de transistors à couches minces -TFT-, et à la place de construire ces transistors en utilisant une combinaison de Transistors LTPS avec d’autres construits avec de l’oxyde d’indium, de gallium et de zinc –IGZO–.

La difficulté de fabrication de ce type d’écran est donnée par le fait que Les transistors IGZO sont plus grands que LTPS, et en utilisant exclusivement des TFT de type IGZO, il en résulterait un densité inférieure à l’écran, et donc une perte de netteté. Ainsi, des fabricants tels que Samsung Display ou LG Display ont choisi de combiner les deux technologies.

« Apple détient le brevet qui définit la technologie LTPO. »

Un détail intéressant à garder à l’esprit est que Apple est le propriétaire du brevet qui définit la technologie LTPO. Pour cette raison, des entreprises comme Samsung ont développé leurs propres technologies basées sur les mêmes principes fondamentaux. Dans le cas de la marque sud-coréenne, cette technologie porte le nom de «HOP» –Hybrid-Oxide and Polycrystalline Silicon–. Le premier smartphone à introduire un tel panneau a été le Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Avantages des écrans LTPO par rapport aux écrans OLED conventionnels

Le fait qu’un écran utilise la technologie LTPO n’implique pas qu’il doit s’agir d’un panneau OLED. La réalité est que, même si c’est possible créer des écrans LCD basés sur cette technologie, la tendance de l’industrie se dirige vers la utilisation majoritaire d’écrans basés sur des diodes organiques.

C’est précisément pour cette raison que je trouve intéressant de détailler les avantages qu’un écran OLED LTPO peut apporter, par rapport à un écran OLED conventionnel.

Il y a une croyance que un écran OLED LTPO consomme moins d’énergie qu’un écran OLED LTPS dans des conditions égales. Mais il ne doit pas en être ainsi. La réalité est que La technologie LTPO introduit un système de gestion du taux de rafraîchissement variable, ce qui contribue à réduire la consommation d’énergie du panneau.

Et bien qu’ils existent mobiles avec écran LPTS offrant un certain type de taux de rafraîchissement variable, la grande différence est que ce type de mobile nécessite une sorte de contrôleur dans votre logiciel qui se charge d’envoyer les instructions nécessaires à réduire ou augmenter le taux de rafraîchissement basé sur le contenu de l’écran.

Dans le cas des mobiles avec écran LTPO, ce n’est pas le cas: cette technologie ne nécessite pas de composants ou de pilotes supplémentaires pour envoyer des instructions pour faire varier le taux de rafraîchissement au GPU.

« Les écrans LTPO comme l’Apple Watch Series 6 ou le OnePlus 9 Pro peuvent réduire le taux de rafraîchissement à seulement 1 Hz. »

En plus de cela, les écrans Les LTPO offrent un contrôle plus «granulaire» sur le taux de rafraîchissement du panneau dans le but d’économiser plus d’énergie. Ainsi, par exemple, des écrans tels que l’Apple Watch Series 6 ou le OnePlus 9 Pro peuvent réduire la taux de rafraîchissement jusqu’à 1 Hz dans certaines situations, de sorte que le contenu à l’écran ne se met à jour qu’une fois par minute, plutôt qu’une fois par seconde comme ce serait le cas avec un taux de rafraîchissement standard de 60 hertz.

Smartphones avec écran LTPO que vous pouvez acheter maintenant

Sur le marché, il est déjà possible de trouver mobiles avec écrans OLED LTPO, capable d’offrir une efficacité énergétique plus élevée que les panneaux OLED conventionnels. 2021 est l’année où de plus en plus de fabricants ont décidé de rejoindre cette tendance, et aujourd’hui, plusieurs marques proposent cette technologie dans leurs mobiles les plus avancés.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung est l’une des entreprises les plus importantes de l’industrie de l’affichage, et bien sûr, elle ne pouvait pas rester en dehors de l’engouement pour la technologie LTPO. Le sien Samsung Galaxy S21 Ultra dispose d’un grand écran LTPO AMOLED dynamique de 6,8 pouces, avec un taux de rafraîchissement variable entre 11 et 120 hertz.

OnePlus 9 Pro

Un autre modèle qui utilise un Écran LTPO fabriqué par Samsung Il s’agit du OnePlus 9 Pro présenté fin mars 2021. Il s’agit d’un panneau de 6,7 pouces avec une résolution de 3216 x 1440 pixels, dont le taux de rafraîchissement peut varier dynamiquement entre 1 et 120 hertz selon le type de contenu affiché à l’écran.

Selon la marque elle-même, l’utilisation de cette technologie a servi à réduire la consommation d’énergie de l’écran jusqu’à 50%.

OPPO Trouver X3 Pro

En tant que bon cousin germain du OnePlus 9 Pro, l’OPPO Find X3 Pro dispose également d’un Affichage LTPO avec taux de rafraîchissement variable. En fait, il s’agit de Même panneau de 6,7 pouces, profondeur de couleur de 10 bits et résolution Quad HD + que l’on retrouve dans le modèle OnePlus.

Bien qu’il n’y ait pas trop de mobiles intégrant des écrans de ce type, peu à peu de plus en plus de fabricants introduiront ce type de panneau dans leurs modèles de référence. Des marques comme Xiaomi prévoient de lancer des modèles avec des écrans LTPO – probablement le Xiaomi Mi 12-, et il est fort probable que d’autres firmes comme Apple avec son iPhone 13, ou Huawei avec les futurs P50 finiront également par suivre les mêmes étapes.

