Sony planifie PS maintenant en Inde alors que le logiciel PS5 se bat

Sony, apparemment, a l’intention d’apporter PlayStation maintenant bientôt dans d’autres pays – y compris l’Inde. Le service n’est disponible que dans une poignée de territoires pour le moment, mais IGN Inde rapporte que le coronavirus a saboté ses projets d’étendre l’abonnement à plus de pays l’année dernière. Alors que la pandémie commence progressivement à s’installer, l’organisation cherche à revoir l’idée.

Le stock, comme cela a été le cas dans le monde, est effectivement inexistant en Inde – mais un rapport citant des détaillants anonymes suggère que le plus gros problème de PlayStation dans le pays pourrait être le prix. On prétend que les versions à venir comme Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart ont des numéros de pré-commande dans les «deux chiffres», alors que Sony pousse pour des prix de 5 000 roupies par rapport aux 4 000 roupies de PS4.

En réponse, le géant japonais cherche à mettre en lumière des initiatives telles que la Collection PS Plus et Jouez à la maison, mais ça va être fascinant de voir comment les choses se passent ici. Pratiquement tout le monde n’est pas satisfait des prix des logiciels de la PS5, mais cela va-t-il avoir un impact significatif sur les résultats de l’entreprise – en particulier à un moment où il y a une forte pression pour les abonnements à bas prix?