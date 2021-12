Rien à voir Emily à Paris : la série Lily Collins qui triomphe en Prime Video

La deuxième saison de Emilie à Paris, qui a été lancé le 22 décembre sur Netflix, est revenu à Lily Collins sur toutes les lèvres. C’est parce que l’actrice a ébloui, une fois de plus, avec son interprétation d’Emily Cooper. A cette occasion, son personnage a fait face à de nouveaux défis dans la vie professionnelle et personnelle alors qu’elle continue de s’adapter à la vie parisienne.

Sans doute, Emilie à Paris triomphe à nouveau sur Netflix en montrant la meilleure version de Lily Collins. En fait, la grande preuve en est que depuis sa création, il s’est imposé comme le deuxième plus reproduit dans le top 10 de la plateforme. Selon les statistiques, il a déjà été joué 107 640 000 heures sur le géant du streaming et il continue de faire fureur de sorte que, probablement, la semaine prochaine, il sera déjà premier.

Cependant, la réalité est que Lily Collins est une interprète très polyvalente et, par conséquent, au-delà du boom de Emilie à Paris il existe d’autres séries de l’artiste qui attirent les utilisateurs. Même si, à cette occasion, la fiction qui est sur toutes les lèvres et l’actrice vedette ne fait pas partie de Netflix, mais appartient au catalogue Prime Video. C’est l’un des drames historiques les plus importants de ces derniers temps où Collins partage l’écran avec Matt Bomer et Kelsey Grammer.

Le nom de cette bande est Le dernier magnat et est parmi les plus vues sur Prime Video. Sorti en 2016, la fiction est basée sur le dernier roman inachevé de F. Scott Fitzgerald et compte une seule saison de seulement neuf épisodes. Cependant, il convient de noter que, malgré le souhait des fans, la série a été annulée et ne reviendra pas avec une deuxième partie pour continuer l’histoire.

Synopsis de FilmAffinity sur Le dernier magnat dit: « Il se concentre sur le premier dirigeant prodige d’Hollywood dans les années 1930, Monroe Stahr, et sa lutte pour le pouvoir avec son mentor, le chef de studio Pat Brady. » Une histoire qui captivera tous les fans de drame, mais aussi ceux qui raffolent des histoires d’amour et des romances typiques de la fiction.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂