Les détails de l’appareil photo Samsung Galaxy S23 ont fui, comprendront un capteur Insane 200MP

Demandez à n’importe quel photographe ou cinéaste digne de ce nom à propos de l’équipement photo, et la première chose qu’ils diront est que le nombre de mégapixels ou la résolution du capteur n’est pas la fin. Oui, la résolution et le nombre de mégapixels sont importants, mais il existe de nombreux autres facteurs et éléments qui sont beaucoup plus importants pour rendre vos photos étonnantes.

Eh bien, malgré cet adage séculaire, les fabricants de smartphones ont repoussé les limites en matière de résolution sur un capteur de caméra de smartphone. De toutes les entreprises technologiques, c’est peut-être Samsung qui s’est fait un nom en réduisant un nombre impie de pixels sur ses capteurs d’appareil photo.

Le prochain produit phare de Samsung, le S23, aurait l’un des appareils photo les plus fous que les utilisateurs aient jamais vus dans un smartphone. Le Samsung S20 Ultra avait un capteur de 108 MP, qui produisait des photos et des vidéos incroyablement nettes (et bruyantes). Sa prochaine série S23 devrait doubler cela.

La prochaine série S23 comportera apparemment un capteur 200MP pour son appareil photo principal. Samsung avait développé l’année dernière son capteur ISOCELL HP1, qui était une toute nouvelle génération de capteurs d’imagerie qui était

utilisé pour créer le premier capteur d’appareil photo de smartphone 200MP. La version officielle du capteur qui sera rendue publique est l’ISOCELL HP3, la troisième révision du capteur HP1.

Le capteur HP3 met en œuvre une technologie hybride de regroupement de pixels 4×4 pour fusionner 16 pixels adjacents en un pixel géant, produisant une photo lumineuse et détaillée de 12,5 MP. Cela signifie que les photos seront incroyablement nettes, plus nettes que tout ce que nous voyons dans un smartphone aujourd’hui. Le nombre élevé de mégapixels signifie également que les capacités de zoom numérique seraient phénoménales.

L’un des principaux inconvénients d’avoir un nombre de pixels aussi élevé est le fait que vos images sont intrinsèquement bruyantes et granuleuses. Cela signifie que Samsung a dû travailler sur un tout nouveau système de traitement d’image.

En ce qui concerne les capacités vidéo du prochain Galaxy S23, capable de filmer des vidéos 8K à 30 ips en combinant 2×2 pixels en un seul pixel, tandis que les vidéos 4K peuvent être enregistrées à un taux plus rapide de 120 ips.

Fait intéressant, Samsung ne sera pas le premier fabricant de smartphones à proposer aux utilisateurs un appareil photo 200MP. Si les fuites et les rumeurs sont bonnes, le prochain Motorola Frontier utilise la version 200MP de l’ISOCELL HP1, qui sera lancée plus tard cette année, mais avant le S23 de Samsung.

