5 films à regarder sur Netflix pour ne pas rater Stranger Things

Netflix

La saison 4 de Stranger Things est arrivée, mais pour le moment seulement son tome 1. Pour la seconde partie il faudra patienter, mais en attendant vous pouvez voir ces 5 films similaires sur Netflix.

©Netflix5 films à regarder sur Netflix pour ne pas rater Stranger Things.

Près d’une semaine après son retour sur le service de streaming Netflix avec le tome 1 de sa saison 4, choses étranges revit ses moments de gloire du passé en étant actuellement la série la plus regardée au monde. Le succès de ce projet créé par les frères Duffer ne fait aucun doute, mais il a adopté un mode de sortie différent pour les fans, puisque son nouvel opus était divisé en deux parties.

Dans les nouveaux épisodes, de nouveaux moments terrifiants ont été vécus pour les personnages principaux et pour le grand public, mais rares sont ceux qui ont une telle patience qu’ils peuvent attendre sereinement jusqu’au 1er juillet, date du tome 2. Cependant, il y a une plus grande partie qu’ils ont besoin d’avoir les prochains chapitres immédiatement et c’est pourquoi pour satisfaire le retard, nous vous présenterons une liste avec 5 films sur la plateforme. C’est ce que vous pouvez voir !

+5 films sur Netflix à ne pas manquer Stranger Things

5. Terror Street : Partie 1 (1994)

An: 2021

Dirigée par: Leigh Janiak

Protagonistes: Maya Hawke, Sadie Sink, Julia Rehwald, Kiana Madeira

Terrain: Après une série de meurtres brutaux, une adolescente et ses amis décident de tenir tête au pouvoir maléfique qui tourmente Shadyside, sa célèbre ville, depuis des siècles.

4. Contes à la tombée de la nuit

An: 2021

Dirigée par: David Yarovsky

Protagonistes: Krysten Ritter, Lidya Jewett, Winslow Fegley, Khiyla Aynne

Terrain: Alex, un garçon obsédé par les histoires effrayantes, est enfermé par une sorcière dans son appartement de New York. Là, il rencontre Yasmin et se rend compte qu’il doit raconter une nouvelle histoire effrayante chaque nuit pour survivre.

3.Halloween

An: 1978

Dirigée par: Jean Charpentier

Protagonistes: Jamie Lee Curtis, Nancy Loomis, Donald Pleasence, Nick Castle

Terrain: Le petit Michael Myers assassine sa sœur la nuit d’Halloween en 1963, pour laquelle il est admis dans un hôpital psychiatrique. Six ans plus tard, Myers s’échappe de l’hôpital et retourne dans sa ville natale de Haddonfield, Illinois.

2. Gremlins

An: 1984

Dirigée par: Joe Dante

Protagonistes: Zach Galligan, Phoebe Cates, Corey Feldman, Howie Mandel

Terrain: Un voyageur cherche un cadeau spécial pour son fils et en trouve un dans un magasin de Chinatown. Le propriétaire du magasin hésite à lui vendre le « mogwai », une créature mignonne mais étrange.

1. Les Goonies

An: 1985

Dirigée par: Richard Donner

Protagonistes: Sean Austin, Josh Brolin, Jeff Cohen, Corey Feldman

Terrain: Mikey, un garçon de 13 ans, et sa bande d’amis recherchent un trésor du XVIIe siècle en suivant une carte de pirate. S’ils ne trouvent pas le butin, leurs familles perdront leurs maisons, mais à leur malheur, une famille criminelle les poursuit.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂