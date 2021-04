Un trajet quotidien arrive en Argentine, au Mexique et au Brésil – Spotify

Que votre routine soit entraînement-musique-café ou douche-petit-déjeuner-nouvelles, nous avons tous un «itinéraire quotidien» que nous empruntons pour commencer notre journée. Vous cherchez à profiter de ce temps pour rester à jour sur le monde qui vous entoure ou être motivé pour travailler avec vos confitures préférées? Désormais, les auditeurs au Mexique, en Argentine et au Brésil peuvent tout trouver au même endroit avec Spotify Conduite quotidienne playlist.

Cette liste de lecture multimédia personnalisée combine le meilleur des talk-shows d’actualité, y compris la pertinence et la personnalité des animateurs, avec le meilleur du streaming audio (à la demande, lecture et découverte personnalisées). Il combine la musique que vous aimez avec des mises à jour du monde pertinentes et opportunes provenant de sources réputées, le tout réuni dans une expérience d’écoute fluide et unifiée.

Soyez emballé pour une liste de lecture personnalisée qui combine musique et actualités en un seul endroit pour une expérience de trajet parfaite. Inclus au lancement:

Les utilisateurs mexicains, argentins et brésiliens peuvent profiter au maximum de leur temps sur la route en se connectant Conduite quotidienne à partir d’aujourd’hui.