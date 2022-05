Les fans de Marvel sont embarrassés après seulement avoir réalisé à qui Elizabeth Olsen est liée

L’acteur est apparu pour la première fois en tant que personnage du Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver’Le générique de fin remonte à 2014, c’est pourquoi un certain nombre de fans de Marvel se sont sentis gênés après avoir réalisé à peine à qui elle était liée.

L’indice est dans le nom, les amis.

Elisabeth Olsen. Crédit : Alamy

Oui, la star de 33 ans est en fait la sœur cadette des icônes des années 2000 Mary-Kate et Ashley Olsen.

Souvenir? Les jumelles qui ont débuté leur brillante carrière en Deux d’une sorte et Full house avant de jouer dans des dizaines de films familiaux tels que Minute de New York, Passport vers Paris et Quand à Rome.

Bien qu’ils figurent régulièrement dans des magazines de mode et des tabloïds, le couple, aujourd’hui âgé de 35 ans, a vécu des modes de vie discrets ces dernières années, y compris leur relation avec la petite soeur Elizabeth.

Saviez-vous que ces trois-là sont sœurs ? Crédit : Alamy

Mais maintenant que le chat est sorti du sac, les fans de Marvel se sont tournés vers Twitter pour admettre qu’ils venaient juste de réaliser que les trois étaient sœurs.

« Je viens de découvrir qu’Elizabeth Olsen est sœur avec Mary Kate et Ashley ? » en a écrit un, tandis qu’un autre a dit: « Comment n’ai-je jamais réalisé qu’Elizabeth Olsen est la petite sœur de Mary Kate et Ashley omg. »

Je viens de découvrir qu’Elizabeth Olsen est sœur avec Mary Kate et Ashley ??????? – marg (@snubbedseason) 7 mai 2022

J’avais aujourd’hui des années quand j’ai découvert que les sœurs d’Elizabeth Olsen étaient Mary-Kate et Ashley. Je ne vis pas dans une boîte. Je n’ai jamais connecté les points lol – Shayne Castine (@91shayno) 8 mai 2022

Comment n’ai-je jamais réalisé qu’Elizabeth Olsen est la petite soeur de Mary Kate et Ashley omg — gen ! (@gen10esis) 1 mai 2022

Un troisième a admis : « J’avais aujourd’hui des années quand j’ai découvert que les sœurs d’Elizabeth Olsen étaient Mary-Kate et Ashley.

« Je ne vis pas dans une boîte. Je n’ai tout simplement jamais connecté les points lol.

Un quatrième a ajouté (oui, tout en majuscules) : « JE VIENT DE DÉCOUVRIR QU’ELIZABETH OLSEN EST LA SŒUR DE MARY KATE ET ASHLEY OLSENS ??????????? »

En plus de cette révélation apparemment choquante, certains ont été tout aussi surpris de découvrir qu’il y avait plus de frères et sœurs, dont leur frère aîné Trent Olsen, leur demi-sœur Courtney Taylor Olsen et leur demi-frère Jake Olsen.

« POURQUOI ai-je mis en place aujourd’hui qu’Elizabeth Olsen est liée à Ashley et Mary Kate Olsen et qu’il y en a 6 !!!! Frères et sœurs Olsen », a déclaré un autre fan.

Il s’avère qu’il y a six frères et sœurs Olsen. Crédit : Alamy

Et puis il y avait ceux qui savaient déjà qu’ils étaient liés, cette personne écrivant: « Mon frère vient de découvrir qu’Elizabeth Olsen est liée à Mary-Kate et Ashley Olsen, il traverse ça. »

Que vous connaissiez ou non les frères et sœurs Olsen, cela s’additionne certainement quand vous y pensez – ils se ressemblent même.