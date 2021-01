Meilleures voitures à Roblox Jailbreak (2021)

Il existe des dizaines de voitures élégantes parmi lesquelles choisir Jailbreak Roblox qu’il est difficile de décider où commencer à dépenser de l’argent durement gagné dans le jeu. Bien que la décision finale se résume à la préférence individuelle, nous avons détaillé des arguments pour certaines des meilleures voitures. Peu importe ce qui est choisi sur cette liste, vous avez gagné ne vous trompez pas.

Meilleures voitures à Roblox Jailbreak

Dans aucun ordre particulier, ce sont les meilleures voitures que vous pouvez obtenir Roblox Jailbreak. Les voitures qui ne sont pas disponibles au moment de la rédaction n’ont pas été incluses dans la liste.

Remarque: Bien qu’il y ait beaucoup de super voitures Jailbreak, il n’y a pas une seule «meilleure» voiture. Beaucoup de ces décisions relèvent du style de jeu de chaque joueur, il est donc important d’essayer plusieurs des grandes voitures. Jailbreak propose de déterminer celui que vous préférez.

Modèle 3

À un prix de départ abordable, les joueurs débutants qui souhaitent acheter leur premier véhicule devraient opter pour le modèle 3, en évitant complètement le pick-up et le Deja. Le modèle 3 vaut la peine d’économiser de l’argent supplémentaire car il améliore de toutes les manières ces dernières voitures. Il conserve les quatre places assises dont dispose la camionnette, mais surclasse toujours le camion dans presque toutes les statistiques. Il en va de même pour le Deja, qui est un véhicule moyen général. Dans l’ensemble, le modèle 3 est le meilleur achat de voiture précoce que les joueurs peuvent faire.

Prix: 16 000 €

Emplacement: Bornes de recharge Badimo: Banque, Bijouterie et Train Tunnel 2

Patrouille

La Patrol est une moto haute performance que de nombreux joueurs préféreront utiliser. Son lancement et son accélération optimaux lui confèrent une excellente maniabilité. Il possède également certains des meilleurs tout-terrain Jailbreak offres, que les adversaires auront du mal à suivre. Avec une grande maniabilité, les joueurs de la police peuvent facilement couper les coins ronds pour réduire la distance pour attraper les criminels plus rapidement. D’un autre côté, les escapades sont un jeu d’enfant si les criminels mettent la main sur la patrouille.

Prix: 45 000 €

Emplacement: Ville (magasin d’armes 1)

Cybertruck

Conçue d’après le vrai Tesla Cybertruck, cette voiture tout-terrain donne aux joueurs l’impression d’être un peu plus comme des cyberpunks. Le Cybertruck peut transporter six joueurs à la fois, c’est donc idéal pour les joueurs qui font généralement équipe. Ce qui manque à la marche arrière est plus que compensé par le freinage, la conduite hors route et la vitesse. Les joueurs peuvent voyager n’importe où dans le monde de Jailbreak en tant qu’équipe nombreuse.

Prix: 75 000 €

Emplacement: Parking à côté de City Gun Shop (Gun Shop 2)

Lamborghini

La vitesse pure de la Lamborghini correspond au prix demandé pour cette supercar. Bien que certains joueurs puissent considérer 100000 € comme plutôt raide, d’autres pourraient le considérer comme une entrée budgétaire vers la prime Jailbreak voitures. Quoi qu’il en soit, les statistiques de la Lamborghini sont proches du sommet sur tout, en deçà de l’accélération et du tout-terrain. Les joueurs n’emmèneront pas la Lamborghini dans les montagnes, mais ils navigueront sur les routes avec style.

Prix: 100000 € ou 99 Robux (à louer)

Delorean

Alliant le meilleur du vol et de la conduite, l’attrait du Delorean vient de sa fonction de vol stationnaire. Bien qu’il soit plus que capable de conduire n’importe où sur terre, ce véhicule peut également survoler n’importe quel plan d’eau. Bénéficiant d’une vitesse de pointe impressionnante, la Delorean est la voiture la plus polyvalente en tant que défi direct aux avions et aux motomarines. Oh, et le nostalgique Retour vers le futur les vibrations sont un bonus encore meilleur.

Prix: 175 000 €

Emplacement: Centrale électrique

Roadster

En entrant dans un territoire très coûteux, le Roadster vaut la peine d’être économisé pour ajouter une voiture de premier plan au garage. Son lancement le plus rapide en Jailbreak et une accélération presque égale, ce qui fait transpirer les autres joueurs pour rattraper leur retard sur des distances courtes à moyennes. Ce véhicule d’évasion ultra-rapide accorde aux joueurs l’avantage initial, assurant une victoire facile tant que les joueurs peuvent rivaliser avec des compétences de conduite expertes.

Prix: 600 000 €

Emplacement: Borne de recharge Badimo près de la banque.

