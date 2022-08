Iman Vellani veut que la saison 2 de Mme Marvel explore davantage les personnages secondaires

Dans l’événement en six épisodes, Mme Marvel nous a brillamment présenté Kamala Khan. Cela a marqué son entrée très acclamée dans l’univers cinématographique Marvel. L’émission est l’émission MCU la mieux notée de tous les temps et même dépassée Panthère noire en termes de réception critique. L’histoire de Kamala Khan va maintenant aller plus loin via Les Merveillesune suite directe de la série, ainsi qu’un film lié à Capitaine Marvel, WandaVisionet éventuellement Invasion secrète.

Mais la série pourrait-elle mener à une deuxième saison dans le futur ?

Dans une interview avec Nouvelles rockstars, Vellani a révélé qu’il y avait une séquence que les créateurs avaient prévue où Kamala lui lirait la note de Bruno. Mais cette idée a ensuite été abandonnée pour la grande révélation de « mutation » comme nous l’avons vu dans la série. Lorsqu’on lui a demandé si cette relation que Kamala partage avec Bruno pourrait être quelque chose de grand pour une deuxième saison, Iman a répondu:

C’est une excellente question. Nous avons eu… Donc, ce dernier coup de lampadaire que vous avez vu. Nous avons eu une version où c’est Kamala qui lit la note [that] Bruno est parti pour elle, et ils m’avaient écrit ça comme un faux billet. Mais ils ne m’ont pas montré ce que c’était jusqu’à ce que je le lise, donc je devenais tout émotif ou autre. Mais je pense que c’est quelque chose que nous allons explorer dans la saison 2 si cela se produit. J’espère que ça arrivera.

Parlant d’autres personnages de la série, Iman a ajouté qu’ils avaient tous beaucoup d’histoires à raconter, ce qui pourrait devenir une chose si la saison 2 était un jour éclairée.

Je pense que tous ces personnages ont encore beaucoup d’histoire à raconter. Mais ouais, peut-être que c’est Bruno, tu sais, qui exprime son âme et avoue ensuite son amour pour Kamala. Qui sait?

Les merveilles seront davantage un film croisé, prenant en compte les événements passés du MCU, Kamala Khan y jouant un rôle essentiel. Cependant, le film ne se contente pas de mettre fin à ce que Mme Marvel a commencé pour les autres personnages de la série. La série s’est terminée par une chute massive d’indices tout en établissant de manière significative des arcs séparés pour les autres personnages. Plusieurs personnages tels que Kareem / Red Dagger, Kamran et Nakia peuvent se transformer en histoires individuelles critiques à l’avenir. Et Iman Vellani veut que Bruno occupe le devant de la scène dans la potentielle deuxième saison de l’émission.

Où va l’histoire de Kamala ?

Studios Marvel

Les post-génériques de l’émission ont révélé une séquence où Carol Danvers et Kamala Khan changent de place. On ne sait pas où Iman est allé, mais ce serait la première chose Les Merveilles va s’éclaircir. Plus tôt dans cet épisode, Kamala apprend que ses gènes ont une sorte de mutation, une référence au X Men équipe de Mutants des bandes dessinées. Les mutants est également un projet potentiel en pré-développement chez Marvel Studios.

De nombreux fans ont pris cette référence comme un indice de la manière dont Marvel a introduit les X-Men dans la continuité. Pourtant, des détails beaucoup plus complexes doivent être découverts avant que cela ne se produise. Pour l’instant, Les Merveilles traitera d’abord de l’exploration des pouvoirs de Kamala qui ne viennent pas forcément du bracelet. Cela pourrait également expliquer pourquoi les pouvoirs de Kamala sont différents dans l’adaptation en direct par rapport aux bandes dessinées.

Partout où l’histoire va, Kamala Khan peut jouer un rôle important en apportant X Men dans le MCU. Sa prochaine apparition, Les Merveillessortira dans le cadre de la phase cinq du MCU en 2023.