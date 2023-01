The Last of Us : à quoi s’attendre de l’épisode 3

HBO

Ce dimanche, la série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey fera la première d’un nouvel épisode sur HBO.

© IMDbLe dernier d’entre nous.

Encore deux jours pour revoir Pedro Pascal et Bella Ramsey en action, pour voir ce qui va se passer dans ce nouvel épisode de Le dernier d’entre nous et que deviendra le sort de ellie et joel après quoi Tess (Anna Torv) sacrifié au musée. Ce dimanche, le troisième épisode arrivera à HBO et HBO Maxalors nous vous disons à quoi vous attendre.

Comme nous le savons bien, Le dernier d’entre nous a été adapté par Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckman, le créateur du jeu vidéo original. Jusqu’à présent, tous les épisodes vus étaient pratiquement une copie conforme de l’histoire du jeu. Cependant, cela va radicalement changer dimanche prochain.

Avec le troisième épisode de Le dernier d’entre nous nous verrons les responsables de cette histoire prendre le premier risque. A cette occasion, l’axe sera placé sur un personnage complètement secondaire du jeu vidéo et un autre qui n’est que nommé. Sans entrer dans trop de détails pour éviter les spoilers, attachez vos ceintures, ce sera un voyage très agréable.

Tant du point de vue narratif que visuel, le nouvel épisode de Le dernier d’entre nous catalogues comme l’un des meilleurs de toute la première saison. Nick Offerman et Murray Bartlett Ils seront les personnages principaux de l’épisode en question, où pour la première fois l’axe sera déplacé presque complètement de Joel et Ellieque nous verrons beaucoup moins.

+ À quelle heure passe l’épisode 3 de la première de The Last of Us

Ce dimanche, pour ceux qui veulent profiter du troisième épisode de la grande série de HBO en direct, la logique des avant-premières des deux diffusions précédentes se répétera. Selon l’endroit d’où vous allez voir l’épisode, voici les moments pour profiter du troisième chapitre de la série :

20:00 – Mexique et Amérique centrale sauf Panama

21H00 – Cuba, Panama, Colombie, Équateur et Pérou

22H00 – Venezuela, Bolivie, République dominicaine et Porto Rico

11:00 HEURES DE L’APRÈS MIDI – Chili, Paraguay, Argentine et Uruguay

