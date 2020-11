Les chercheurs veulent étudier Bunny, le chien qui parle de TikTok

De l’étoile TikTok à objet d’une véritable recherche scientifique: est la parabole de lapin, un mouton américain devenu célèbre sur la plateforme de partage de vidéos pour sa capacité à communiquer avec ses humains en utilisant des dieux boutons qui jouent des messages vocaux compréhensible par les maîtres. dans le clips publiés sur TikTok l’animal s’est avéré si intelligent qu’il a piqué l’intérêt des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego, qui ont ainsi commencé à observer de plus près l’animal et bien d’autres du même genre dans d’autres familles.

Les vidéos de Bunny font régulièrement le tour de TikTok – son profil sur la plateforme a 5,1 millions d’abonnés et ses vidéos sont vues en moyenne plus de 2 millions de fois chacune. Le chiffre n’est pas surprenant: dans chaque clip, il semble être en mesure de communiquer ses besoins avec une habileté croissante, à l’aide d’un tapis spécial désormais composé de plus de 70 boutons, chacun exprimant un concept différent – de la nourriture, de l’eau, de la marche et du jeu plus banales à des concepts plus complexes.

La propriétaire de Bunny, Devine, a déclaré qu’elle avait été inspirée par un autre exemple similaire d’animaux s’adressant aux propriétaires utilisant des tables d’harmonie et qu’elle avait appris à Bunny à utiliser des boutons dès son plus jeune âge. La notoriété acquise par le Shepherdoodle l’a fait tomber sous les yeux des chercheurs californiens qui veulent maintenant savoir si derrière les compétences de Bunny il y a vraiment une capacité linguistique potentielle – et c’est communiquer de nouveaux concepts à partir du nombre limité d’éléments à sa disposition – ou si le comportement fini sous les projecteurs est plutôt le résultat d’un mélange entre un mécanisme d’action-réaction et la publication en ligne des seuls contenus les plus intéressants.

Les recherches sont effectuées à distance, avec un ensemble de caméras qui ramasse constamment l’endroit où Bunny exprime ses besoins et une équipe de chercheurs qui prennent note des interactions qui ont lieu tout au long de la journée. Au fil des semaines, les scientifiques ont proposé à Devine d’ajouter de nouveaux boutons sur le tapis faisant référence à des concepts abstraits tels que Où, aujourd’hui et demain, mais l’initiative ne concerne pas seulement Bunny: dans le cadre du projet des chercheurs appelé They Can Talk a été enregistré de la même manière plus de 700 participants entre chiens, chats et autres animaux. De plus, à partir de l’hiver prochain, les scientifiques mèneront des expériences comportementales en personne, visitant des animaux et leurs humains directement chez eux.