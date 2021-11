C’est la meilleure série colombienne de l’année

Ces dernières années, les productions latino-américaines ont réussi à faire un bond de popularité avec l’avancée des services de streaming, mais il est clair que les contenus télévisuels qui ne sont pas des productions originales de grandes entreprises doivent avoir une bonne réception locale puis être distribués dans le monde entier. C’est le cas de Le Cartel des Crapauds : L’Origine, la meilleure série colombienne de l’année.

Réalisé par Jaime Rayo, Camilo Villamizar, Carlos Mario Urrea et Unai Amuchastegui, ce spectacle est basé sur le livre « Le signe de la grenouille » par Andrés López López, un ancien trafiquant de drogue et écrivain d’origine colombienne. Un aspect qui a captivé le public est qu’il se déroule à deux époques différentes avec des personnages qui existaient dans la vraie vie.

Les frères Emmanuel Villegas et Leonardo Villegas, qui sont en fait Gilberto Rodríguez Orejuela et Miguel Rodriguez Orejuela, ils partagent une ambition et c’est de contrôler le marché de la drogue dans leur pays. Ici, ils nous montrent leur histoire d’origine avec une production qui raconte les événements qui précèdent El Cartel 1 et El Cartel 2, deux autres émissions télévisées populaires de Caracol.

Il s’agit de un feuilleton qui a un total de 60 épisodes et vous pouvez les trouver dès maintenant sur le service de streaming Netflix. Bien que cela semble trop pour l’époque actuelle, sachez qu’à son lancement, il s’est positionné comme l’un des contenus les plus choisis sur la plateforme. La Colombie reste plus présente que jamais ces dernières semaines également avec saison 2 de La Reina del Flow. et Charme de Disney.

Son casting est composé de Gustavo Angarita Jr., Juan Pablo Urrego, Carlos Manuel Vesga, Sebastián Osorio, Patricia Tamayo, Verónica Velásquez, María Camila Zárate, Nicole Santamaría, Laura Rodríguez et Eduardo Pérez, entre autres. Le Cartel des Crapauds : L’Origine Il a les ingrédients nécessaires pour les fans de séries qui montrent des faits sur la réalité et sur les guerres de la drogue. Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez le faire maintenant.

