SF90 Spider. Le cabriolet le plus puissant jamais conçu par Ferrari

Dévoilé un peu plus d’un an après la SF90 Stradale, le Ferrari SF90 Spider assez pour arracher le titre de la plus puissante décapotable Ferrari jamais conçue.

Ceci est réalisé grâce au fait que la nouvelle SF90 Spider partage avec son frère à capuchon la mécanique hybride qui l’anime et qui en fait la Ferrari de route la plus puissante de tous les temps.

De cette manière, le V8 biturbo (F154) de 4,0 l, 780 ch à 7500 tr / min et 800 Nm à 6000 tr / min sont rejoints par trois moteurs électriques – un positionné à l’arrière entre le moteur et la boîte de vitesses et deux sur l’essieu avant – qui délivrent 220 chevaux.

Le résultat final est de 1000 ch et 900 Nm, des valeurs qui sont envoyées aux quatre roues grâce à un double embrayage automatique à huit rapports.

Plus lourd mais aussi rapide que le SF90 Stradale

Comme vous vous en doutez, le processus de transformation de la Ferrari SF90 Stradale en SF90 Spider a ajouté du poids à la seconde.

Malgré les renforts structurels nécessaires et le mécanisme de toit, la Ferrari SF90 Spider pèse un peu plus de 100 kg (1670 kg), c’est pourquoi Ferrari affirme qu’elle est aussi rapide que la version à toit rigide.

Cela signifie que 100 km / h atteint la même valeur en 2,5 secondes, 200 km / h en 7 secondes et la vitesse maximale est de 340 km / h.

Plus différent qu’il n’y paraît

Contrairement à ce que vous pourriez penser, la Ferrari SF90 Spider n’est guère plus qu’une simple version sans toit de la SF90 Stradale.

Selon Ferrari, l’habitacle a été légèrement déplacé vers l’avant pour faire de la place pour le mécanisme du capot, la ligne de toit a baissé de 20 mm et le pare-brise a une plus grande pente.

En parlant de capot, grâce au fait qu’il est en aluminium, il a économisé 40 kg et peut s’ouvrir ou se fermer en seulement 14 secondes, occupant, selon Ferrari, 50 litres de moins qu’un système conventionnel.

Quant à l’intérieur, il est pratiquement resté le même que celui de la SF90 Stradale, à l’exception de l’adoption de certains éléments destinés à canaliser l’air dans l’habitacle, ce qui est particulièrement nécessaire lorsque l’on considère que la lunette arrière peut être ouverte.

Quand arrive?

Avec le début des commandes prévu pour le deuxième trimestre 2021, la Ferrari SF90 Spider devrait être disponible, en Italie, à partir de 473 milliers d’euros.

En option, il sera possible de le commander avec le pack Assetto Fiorano, qui comprend des amortisseurs Multimatic, une réduction de poids de 21 kg et des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2.