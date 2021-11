Les Beatles ont tenté de s’adapter au cinéma « Le Seigneur des Anneaux »

Bien qu’ils n’aient jamais disparu de la mémoire collective, « The Beatles » sont à nouveau le sujet de conversation grâce au fait que cette semaine la première partie de « The Beatles: Get Back », un documentaire ambitieux du réalisateur acclamé Peter, a finalement été libéré Jackson.

Après s’être rendu célèbre pour son travail avec divers films « d’exploitation » et séries b, Jackson a acquis une reconnaissance internationale au début des années 2000 avec l’arrivée de la trilogie « Le Seigneur des Anneaux », une adaptation de l’une des œuvres les plus importantes de l’épopée. fantastique, créé par l’écrivain, philologue, linguiste et poète JRR Tolkien.

« Le Seigneur des Anneaux » fait partie du vaste cycle que Tolkien a écrit se déroulant dans « La Terre du Milieu », un monde dans lequel le Seigneur des Ténèbres Sauron, avec l’aide de son « Anneau Unique », a menacé d’envahir le monde grâce à son Des forces malveillantes, donc une alliance inattendue de diverses races doivent unir leurs forces pour l’éliminer, entreprenant un long voyage jusqu’à l’endroit où son pouvoir a été forgé.

L’œuvre de Tolkien a été considérée pendant des années comme l’une des œuvres littéraires « impossibles à filmer », et malgré le fait que Jackson ait eu recours à plusieurs licences de création, son œuvre est considérée comme la plus fidèle qui ait pu être réalisée à ce jour. Cependant, en 2002, le réalisateur a souligné qu’il y avait déjà quelques tentatives avant lui pour faire cette adaptation.

Dans une conférence que le cinéaste a faite pour le magazine People à l’époque, il a été révélé que les Beatles étaient à l’origine d’un projet visant à porter cette saga au cinéma. « C’était quelque chose que John (Lennon) attendait avec impatience et JRR Tolkien avait toujours les droits de filmer, mais il n’aimait pas l’idée que les Beatles le fassent, alors il l’a tué. »

Après avoir passé du temps avec Paul McCartney et Ringo Starr, Jackson a partagé de nouveaux détails avec la BBC sur cette tentative d’adaptation ratée. « J’ai interrogé Paul à ce sujet. Ringo ne se souvient pas de grand chose. Ce que je comprends, c’est que Denis O’Dell, qui était son producteur sur Apple film, qui a produit ‘The Magic Christian’, a eu l’idée de faire Le Seigneur des Anneaux.»

« Dernièrement, ils n’ont pas pu obtenir les droits de Tolkien, car il n’aimait pas l’idée qu’un groupe pop fasse leur histoire. Il a donc été rejeté par lui. Ils ont essayé de le faire, cela ne fait aucun doute. Pendant un moment, ils ont sérieusement envisagé de le faire au début de 1968 », a commenté le réalisateur.

Jackson conclut que c’était dommage car la bande originale aurait sûrement comporté environ 14 ou 15 chansons des Beatles, ce qui, selon lui, aurait été génial, bien qu’il soit heureux d’avoir fait l’adaptation.

Bien avant le projet de Peter Jackson, « Le Seigneur des Anneaux », un film d’animation réalisé par Ralph Bakshi, sort en salles en 1978. D’une durée de 133 minutes, le récit de ses deux premières parties est adapté : « La Communauté de l’Anneau » et « Les Deux Tours ». À ce jour, il est considéré comme un classique culte.