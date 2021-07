« Bitter Land » : combien de chapitres et de saisons le feuilleton turc « Bir Zamanlar Çukurova » a-t-il

Après le succès de « Mujer » (« Kadın ») et de « Mi hija » (« Kızım »), Antena 3 a décidé de miser sur une autre production turque. « Terre amère» (« Bir Zamanlar Çukurova » dans sa langue originale) a été créée le lundi 5 juillet en Espagne et a atteint des chiffres jamais vus auparavant.

Selon un communiqué de la chaîne de télévision espagnole, la telenovela turque « Terre amère » est devenu la meilleure première d’une série quotidienne des huit dernières années. Cette nouvelle histoire d’amour a réussi à rassembler plus d’un million de téléspectateurs devant les écrans.

Considéré comme l’un des meilleurs blockbusters internationaux de la dernière décennie, « Tierra Amarga » a non seulement été un succès dans son pays d’origine, la Turquie, mais il a également triomphé dans plus de 30 pays, dont le Canada, la Hongrie, le Chili, le Mexique, la Bolivie, l’Uruguay, le Paraguay et maintenant l’Espagne.

« Tierra Amarga », dont le titre original en Turquie est « Bir Zamanlar Çukurova », nous ramène aux années 1970 pour nous présenter Yilmaz Oui Züleyha, un jeune couple qui mène une vie paisible à Istanbul jusqu’à ce qu’une tentative d’abus sexuel et un crime détruisent leur vie à jamais.

Le couple qui doit se battre pour leur amour. (Photo : VTT Turquie)

COMBIEN DE CHAPITRES ET DE SAISONS « TIERRA AMARGA » A-T-IL ?

« Tierra Amarga » est composé de trois saisons déjà libérés dans leur pays d’origine. Les fonctionnalités du premier versement 35 épisodes et diffusé entre le 13 septembre 2018 et le 30 mai 2019.

La seconde, qui a 28 chapitres, diffusée du 19 septembre 2019 au 9 avril 2020. Enfin, la troisième saison, qui a 39 épisodes, créée le 17 septembre 2020 et terminée le 24 juin 2021.

En tout, » Bitter Land » a 102 épisodes, qui ont une durée approximative de 140 minutes, il est donc probable qu’en Espagne, le feuilleton turc compte plus de 200 épisodes, car ils sont adaptés aux caractéristiques de la télévision de ce pays.

La feuilleton turc qui est émis de Du lundi au vendredi à 17h30 via Antena 3 il a un avenir prometteur. De plus, il convient de noter que « Tierra Amarga » atteint le réseau de télévision sans avoir de fin écrite, donc tout semble indiquer qu’il y aura une quatrième saison.

Les protagonistes de la production à succès qui a été appréciée dans plus de 30 pays. (Photo : VTT Turquie)

QUI SONT LES PROTAGONISTES DE « TIERRA AMARGA » ?

Le public pourra trouver Vahide Perçin, actrice très populaire en Turquie et qui a fait partie du casting de « Mother » et « Feriha’s Secret ». De plus, ils seront Hilal Altınbilek, l’actrice qu’ils décrivent comme une Angelina Jolie turque, Murat Ünalmış Oui Uğur Güneş.