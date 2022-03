Daddy Yankee annonce qu’il prend sa retraite dans une vidéo émouvante

Daddy Yankee dit au revoir à l’industrie de la musique. L’artiste de 45 ans, connu comme le roi du reggaeton, a officiellement annoncé sa retraite avec une vidéo émouvante.

Avant de tirer sa révérence, le chanteur de « Gasolina » sortira son album d’adieu, « Legendaddy », et effectuera une dernière tournée.

« Cette course, qui a été un marathon, voit enfin la ligne d’arrivée. Maintenant, je vais profiter de ce que vous m’avez tous donné. Les gens disent que j’ai rendu ce genre mondial, mais c’est vous qui m’avez donné la clé pour ouvrir les portes pour en faire le plus grand du monde », a déclaré dimanche le chanteur en espagnol dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux. « Je dois avouer que c’est le plus gros cadeau que j’aurais pu recevoir dans ma carrière. »

La star portoricaine a poursuivi en disant qu’il travaillait dur avec beaucoup de discipline pour ne jamais échouer et inspirer tous les jeunes enfants à être des leaders, à rêver, à savoir qu’il n’y a pas de limites et plus encore. Il a noté que dans les barrios où il a grandi, de nombreux enfants voulaient se lancer dans le trafic de drogue. Mais maintenant, la majorité d’entre eux veulent être chanteurs. « Cela, pour moi, signifie tellement. »

« Aujourd’hui, j’annonce ma retraite de la musique en vous offrant ma meilleure tournée de production et de concerts. Je vous dis au revoir en célébrant ces 32 ans d’expérience avec ce nouvel objet de collection, mon album ‘Legendaddy’. Je vais vous donner tous les styles qui m’ont défini dans un seul album », a-t-il partagé. « Legendaddy – c’est le combat, c’est la fête, c’est la guerre, c’est la romance. »

Il a clôturé son message par tous ceux qui l’ont soutenu au fil des ans, des médias à ses fans.

Des artistes comme J Balvin, Natti Natasha, Rauw Alejandro, Justin Quiles, Becky G et bien d’autres ont laissé des messages de soutien et d’attention sur le post de Yankee, le remerciant pour tout ce qu’il a donné au genre.

« Legendaddy » est le premier album de Yankee en 10 ans, depuis « Prestige ». «La Última Vuelta World Tour» débutera à Portland, Oregon, le 10 août et se terminera le 2 décembre à Mexico.

Yankee a sorti son premier album studio, « No Mercy », en 1995, devenant l’un des leaders du reggaeton. Il est entré dans l’histoire avec son LP de 2004, « Barrio Fino », lorsqu’il est devenu l’album latin le plus vendu de la décennie. Sa chanson « Gasolina » de cet album est créditée d’avoir présenté le reggaeton au public du monde entier, selon un communiqué de presse.

Alors que le genre s’est effondré au fil des ans, il a de nouveau représenté le genre en 2019 après avoir collaboré avec Luis Fonsi sur « Despacito ». Le remix avec Justin Bieber a lancé une deuxième explosion de musique latine (la première étant en 1999 avec Ricky Martin en tête).

« Legendaddy » sortira le 25 mars.