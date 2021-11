Voici où se trouve le casting de Boy Meets World aujourd’hui

Garçon rencontre le monde a été créé par Michael Jacobs et April Kelly et a été diffusé sur ABC pendant sept saisons. La série suit Cory Matthews (Ben Savage) et ses amis naviguant à l’école, en famille et en grandissant. La série était un mélange bien équilibré de comédie et de drame et abordait de nombreux sujets auxquels les adolescents peuvent s’identifier. Cory est constamment confronté aux troubles du drame chez les adolescents, mais s’en sort toujours avec l’aide de sa famille et de son meilleur ami Shawn (Rider Strong). La sitcom suit Corey au collège, au lycée et éventuellement à l’université. Le dernier épisode se termine avec le gang en route pour New York, après un au revoir en larmes à leur professeur et mentor M. Feeny (William Daniels).

Ben Savage est né en 1980 à Chicago et a commencé à jouer très tôt. Il est le frère cadet de Fred Savage qui est surtout connu pour son rôle dans la série télévisée populaire, Les belles années. Redémarre pour les deux Garçon rencontre le monde et Les belles années ont présenté en première l’amour et la nostalgie que le public ressent pour ces émissions classiques. Bien que la plupart des Garçon rencontre le monde Les acteurs resteront toujours dans les mémoires pour leur travail sur la série, ils ont tous fait des choses intéressantes depuis la finale de la série. Garçon rencontre le monde est actuellement en streaming sur Disney+ si vous souhaitez vous plonger dans la série. Jetons un coup d’œil à ce que le casting est jusqu’à présent.

Depuis le Garçon rencontre le monde finale, Savage a poursuivi sa carrière d’acteur en travaillant sur plusieurs longs métrages et séries télévisées. En 2002, Savage a joué dans le film Natation en amont comme compagnon immature de son ami en phase terminale. Il a ensuite pris une pause de trois ans mais est revenu sur la scène en faisant des apparitions dans des émissions telles que Mandrin, Sans laisser de trace, et Encore debout. En 2014, Savage a repris son rôle de Cory Matthews dans le spin-off de Disney Channel, Fille rencontre le monde. Le spin-off suit la fille de Cory et Topanga.

Danielle Fishel

Fishel est surtout connue pour son rôle de Topanga Lawrence, l’intérêt amoureux intelligent et solidaire de Cory Matthews. Après Garçon rencontre le monde, Fishel a poursuivi une carrière au cinéma et à la télévision et en 2003, a co-animé l’émission MTV Tu peux répéter s’il te plait? Karaoké. Elle est apparue dans plusieurs films dont le Daze National Lampoon’s Dorm films et est devenu un porte-parole de la perte de poids en utilisant le Régime Nutrisystèmes. En 2014, Fishel reprend son rôle de Topanga aux côtés de Savage dans Fille rencontre le monde.

Cavalier fort

Strong a joué le rebelle Shawn Hunter, qui est l’un des meilleurs amis les plus emblématiques de l’histoire de la télévision. Après Garçon rencontre le monde, Strong a déménagé à New York pour étudier à l’Université de Columbia. Pendant son séjour à l’école, il a pris un semestre pour jouer dans Eli Roth Fièvre de la cabine. Il a également joué dans la production de Broadway de Le diplômé. Strong continue de faire des apparitions à la télévision et a joué dans plusieurs films depuis.

Will Friedle

Guillaume Daniels

Guillaume Russ

Betsy Randle

Matthieu Laurent

Trina McGee

Quartier de Maitland

Lily Nicksay

