Les baleines bleues de l’Antarctique reviennent en Géorgie du Sud un siècle après avoir été presque anéanties

Les personnes en danger critique d’extinction baleine bleue – le plus grand animal connu pour avoir jamais existé – est retourné dans les eaux près de l’île isolée de Géorgie du Sud, près de l’Antarctique, près de 100 ans après que le méga-mammifère ait été presque éteint par la chasse à la baleine industrielle.

Les chercheurs disent qu’une étude récente des eaux autour de l’île subantarctique – un centre de chasse industrielle jusqu’à son interdiction dans les années 1960 – a enregistré des dizaines de rorquals bleus où une seule baleine avait été vue entre 1998 et 2018.

«Les années précédentes, nous avons eu des indications selon lesquelles il pourrait y avoir plus de rorquals bleus commençant à revenir en Géorgie du Sud», a déclaré l’écologiste des mammifères marins Susannah Calderan à 45Secondes.fr. « Mais nous avons été très agréablement surpris par le nombre de spectateurs que nous avons vus cette année. »

Calderan, chercheur à la Scottish Association for Marine Science (SAMS), est l’auteur principal d’une étude sur la résurgence des rorquals bleus près de la Géorgie du Sud publiée jeudi 19 novembre dans le journal. Recherche sur les espèces menacées .

En janvier et février de cette année, elle était à bord du navire de recherche néo-zélandais Braveheart pour une expédition dans les eaux autour de la Géorgie du Sud dirigée par la biologiste des baleines Jen Jackson du British Antarctic Survey, co-auteur de la nouvelle recherche.

Les scientifiques, a-t-elle dit, ont été étonnés de trouver de nombreuses baleines bleues dans une région où elles avaient autrefois été éradiquées – – 38 observations à la surface en quelques semaines, comprenant un total de 58 baleines individuelles, ainsi que de nombreuses détections acoustiques par des «bouées sonores». équipé pour surveiller les chants de baleines sous-marins.

Île subpolaire

La Géorgie du Sud est la plus grande île d’un archipel éloigné de l’Atlantique Sud, connu sous le nom de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud.

L’île est à environ 2500 miles (4000 kilomètres) de la côte de l’Antarctique, mais elle est située dans la convergence antarctique – la frontière hydrologique entre les eaux froides autour Antarctique et les eaux plus chaudes plus au nord.

Il n’est maintenant habité que par des gens pendant quelques mois chaque été, mais la Géorgie du Sud a joué un rôle de premier plan dans la histoire de l’exploration antarctique .

Au début du 20e siècle, il est devenu un centre de chasse à la baleine industrielle – effectivement le « Ground Zero » de la chasse à la baleine, d’abord pour les baleines à bosse, puis pour les baleines bleues.

Selon l’étude de Calderan, plus de 42 000 rorquals bleus ont été tués autour de la Géorgie du Sud entre 1904 et 1971, la plupart avant le milieu des années 1930. «Au début des années 1900, les eaux de la Géorgie du Sud regorgeaient de baleines bleues; en un peu plus de 30 ans, elles avaient pratiquement disparu», ont écrit les chercheurs.

« C’était juste une question de chance qu’ils n’aient pas été complètement anéantis », a déclaré Calderan. «À la fin de la chasse à la baleine, on estimait que les populations de rorquals bleus représentaient 0,15% de leur niveau d’avant la chasse à la baleine. Ils n’auraient pas pu s’accrocher plus longtemps.

Bien que les populations de baleines bleues aient augmenté dans d’autres parties de l’Antarctique au cours des dernières décennies, les majestueux habitants de l’océan étaient presque invisibles dans les eaux autour de la Géorgie du Sud jusqu’à la récente expédition, a-t-elle déclaré.

Résurgence des baleines

La quasi-extinction des baleines bleues autour de la Géorgie du Sud au début du XXe siècle peut avoir entraîné la perte de leur «mémoire culturelle» de l’abondance du krill antarctique – de minuscules crustacés nageurs trouvés dans d’énormes essaims dans l’océan Austral et la seule nourriture La connaissance des aires d’alimentation des baleines peut être transmise des mères baleines à leurs petits. « Il y avait peut-être une mémoire culturelle d’animaux qui venaient en Géorgie du Sud qui a été perdue parce qu’ils ont été anéantis », a déclaré Calderan. « Ils ne pouvaient pas transmettre la connaissance des aires d’alimentation car il n’en restait plus aucun. »

Mais les preuves de l’enquête récente suggèrent qu’au moins certaines baleines bleues ont redécouvert l’abondance de krill de la Géorgie du Sud.

« Je pense que nous pouvons bien voir des preuves de la fidélité du site à certaines zones d’alimentation, ce qui expliquerait pourquoi [blue whale] les chiffres ont commencé à se redresser dans l’Antarctique au sens large, mais il a fallu plus de temps pour se rétablir en Géorgie du Sud », a déclaré Calderan.

L’augmentation du nombre de rorquals bleus autour de la Géorgie du Sud survient après une étude du BAS indiquant la population de Baleines à bosse dans la région a également augmenté – comme les baleines bleues, les baleines à bosse ont presque été poussées à l’extinction par la chasse industrielle.

« C’est un bon signe », a déclaré Calderan. «C’était une région qui a été particulièrement touchée par la chasse à la baleine, et c’est vraiment encourageant que nous recommençons à voir des baleines».

