Toutes les offres des banques en ligne sont décryptées sur Nextbanq

Choisir la banque en ligne la plus adaptée à ses besoins et ses attentes n’est jamais une chose aisée. Il existe tellement d’offres qu’il est facile de s’y perdre. Si vous êtes dans cette situation, Nextbanq sera votre meilleur allié. Sur ce site, vous trouverez des comparaisons de prix et des analyses non biaisées sur les meilleurs services financiers du moment.

Qu’est-ce que Nextbanq ?

Nextbanq est le meilleur site pour vous accompagner dans vos choix de banques en ligne. Même si les banques en ligne sont très généreuses, il faut pouvoir les comparer facilement. Nextbanq met à votre disposition toutes sortes de comparatifs afin que vous trouviez la banque parfaite répondant à vos besoins et vos attentes. Son but est, qu’à la fin, vous obteniez une gestion optimale de vos finances.

Sur ce site en ligne, vous trouverez donc divers contenus et informations qui vous aideront à faire le meilleur choix pour votre banque, votre assurance-vie, vos livrets d’épargnes ainsi que vos crédits.

Les domaines de compétences de Nextbanq

Nextbanq peut vous aider dans trois domaines différents :

Le compte bancaire

Les investissements

Les emprunts

Le compte bancaire

Concernant les comptes bancaires, Nextbanq réalise régulièrement un classement sincère des meilleures banques en ligne afin que vos finances soient mises en avant. À chacune d’entre elles, le site attribue des étoiles (de 1 à 5) et vous explique en une phrase leur principal avantage.

Par exemple, ils vous recommanderont telle banque, car elle bénéficie du “meilleur service client depuis 5 ans” ou bien parce qu’elle est “la plus complète grâce au dépôt d’espèces”.

Nextbanq propose également un classement détaillé dans lequel sont expliquées précisément les qualités et spécificités de chaque banque en ligne. Ils ajoutent aussi les avis, les offres les plus intéressantes ainsi que les tarifs.

Parfois, ils détaillent aussi les conditions d’entrée et donnent des informations sur les cartes bancaires. Le site fait aussi la même chose pour les néobanques et répertorie les meilleurs conseils pour les virements internationaux.

Les investi ssements

Quant aux investissements, Nextbanq propose des comparatifs et des classements sur les assurances-vie proposées par diverses banques. Le site parle aussi des néo-assurances vie.

Si vous comptez investir en bourse, vous pourrez retrouver les classements des meilleurs courtiers afin d’obtenir de bonnes performances boursières. Tout comme pour les comptes bancaires, Nextbanq accorde aussi une place aux néocourtiers en réalisant leur classement.

Enfin, si vous préférez le trading, un classement des meilleurs courtiers CFD est aussi disponible sur le site.

Les emprunts

Nextbanq vous aide à choisir les meilleurs crédits, qu’ils soient immobiliers ou à la consommation.

Pour réaliser ce classement, ils se basent sur différents critères :

Les avis

Les caractéristiques

Les taux du moment

Guides pédagogiques et articles pour mieux comprendre

En plus des classements et des comparatifs, le site a créé des guides pédagogiques destinés à ceux qui souhaitent apprendre à utiliser divers produits et services de la meilleure des façons. Par exemple, sur Nextbanq, vous pourrez retrouver le “guide des premiers pas en banque”.

C’est aussi une mine d’or d’actualités et d’informations sur les sujets liés aux banques. En effet, ils publient des dizaines d’articles pour vous informer au mieux, notamment sur les avantages et inconvénients des banques en ligne et les différences entre carte de crédit et carte de débit.

Apprendre à gérer ses finances avec Nextbanq

L’objectif principal de Nextbanq est de regrouper sur un unique site tous les conseils et informations dans le domaine bancaire et de la finance. Cela vous évite d’aller sur plusieurs pages et de devoir collecter vous-même les données.

L’indépendance, la pédagogie et la transparence sont les trois valeurs du site. Ils souhaitent que les internautes puissent connaître et comprendre l’ensemble des offres proposées par les banques en ligne. Pour finir, il est important de préciser que Nextbanq est un site indépendant qui exprime librement ses opinions, qu’elles soient positives ou négatives.