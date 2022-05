Chose dévastatrice qui est arrivée à Teletubbies Land après la fin du spectacle

Il y a plus de deux décennies, les Teletubbies étaient des personnages incontournables de notre enfance, avec les amis multicolores parlant le charabia qui ont dégringolé de 1997 à 2001.

Et tout aussi emblématique que les personnages était leur maison herbeuse, Tubby Land.

La colline herbeuse en pente que nous connaissions et aimions tous était située à Wimpstone Warwickshire et en fait située sur un terrain privé.

Suite au phénomène Cbeebies de la fin des années 90 et du début des années 2000 qui nous a élevés comme des enfants, il semble que l’ensemble autrefois emblématique n’est plus.

C’est vrai, un propriétaire foncier a en fait inondé la célèbre maison herbeuse des Teletubbies en raison de touristes tentant de visiter et de prendre une photo de l’ensemble emblématique.

Lorsque l’émission a cessé d’être diffusée, l’ensemble a été retiré et a laissé avec lui le souvenir des pentes, cependant, la propriétaire foncière Rosemary Harding a affirmé que les fans inconditionnels des copains maladroits et maladroits essayaient constamment de s’introduire et de visiter.