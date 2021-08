Elden Ring ne présentera pas les écrits de George RR Martin dans le jeu

« Elden Ring » est actuellement l’un des titres de RPG d’action les plus attendus de l’industrie du jeu vidéo. Non seulement parce qu’il s’agit de la nouvelle création de FromSoftware, le studio japonais à l’origine de la création de « Dark Souls », mais aussi en raison des contributions de l’écrivain épique de fantasy George RR Martin, créateur de la saga littéraire « A Song of Ice and Fire ”.

Bien que Martin ait apporté d’importantes contributions au développement du jeu, il a été révélé que « Elden Ring » ne présentera pas d’écrits écrits par l’auteur dans le jeu lors de la présentation de pièces liées à sa mythologie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Fortnite ajoute officiellement un skin inspiré de « Will Smith »

Selon un nouveau rapport d’IGN, tous les morceaux de texte que le joueur rencontrera tout au long de son jeu ont été écrits par Hidetaka Miyazaki, chef de projet. C’est un travail que Miyazaki a effectué dans de nombreux titres précédents de FromSoftware, en particulier « Bloodborne » et la saga « Dark Souls ».

Sur la façon dont l’histoire de « Elden Ring » sera racontée, le rapport prévoit que son récit sera fragmenté d’une manière similaire à ce que nous avons vu dans les jeux précédents de l’étude, le joueur trouvant divers fragments de la histoire tout au long de son voyage et peut donc être interprétée librement, ceci selon Yasuhiro Kiato, directeur marketing de « Elden Ring ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Norman Reedus anticipe l’arrivée de « Death Stranding 2 »

George RR Martin a précédemment expliqué que l’équipe de FromSoftware était venue à lui pour la création de l’arrière-plan narratif et de certains éléments de la mythologie du monde dans lequel se déroule ce titre. À la suite de ces annotations, c’est là que le développement du jeu a commencé. Martin ne recevait que quelques avances de temps en temps en guise de courtoisie pour ses contributions.

Le lancement de « Elden Ring » a suscité une grande excitation parmi les participants à la GamesCon, qui ont pu profiter de quelques détails sur son gameplay et le système de voyage rapide dans ce jeu « open world ». Son départ est prévu pour le 21 janvier 2022 et sera disponible sur PC et consoles de nouvelle et dernière génération.