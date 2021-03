Les fans de Halo Infinite divisés par un subtil changeur de jeu

Halo infini a apporté un changement d’arme subtil qui oblige les joueurs Xbox One, Xbox Series X / S et PC à attendre la séparation du jeu.

343 Industries apporte des changements et des mises à jour majeurs à la formule de la série, y compris l’abandon de certaines fonctionnalités nostalgiques et préférées des fans.

Sur Reddit, un fan a récemment révélé que le compteur de munitions visuel pour lequel la série est connue avait disparu et avait été remplacé par un compteur numérique vu dans de nombreux autres jeux de ce type. En plus de cela, l’utilisateur de Reddit a exprimé son espoir de revenir au jeu final.

J’aime le style ancien. J’espère qu’il reviendra. Je l’aime dans les pistolets comme les fusils de chasse, les roquettes, les magnums, où la taille du chargeur est faible. Je pensais que le compteur de munitions visuel était cool et différent.

Halo infinite sera lancé à la fin de 2021 via Xbox One, Xbox Series X / S et PC.