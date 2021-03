« Shingeki no Kyojin »: pourquoi Eren dit-il à Mikasa qu’il la déteste

Après avoir rencontré les Yaegeristas dans l’épisode 14 de la quatrième saison de «Shingeki no Kyojin», Eren est allé au restaurant de Nikolo et s’est entretenu avec Mikasa Ackerman et Armin Arlert. Loin d’être une réunion émotionnelle ou quelque chose de similaire, c’était un moment tendu au cours duquel le jeune frère de Zeke a attaqué ses anciens meilleurs amis.

Alors qu’il disait à Armin que son esprit était contaminé par Bertolt et qu’il ne rendait pas visite à Annie de son plein gré, on a dit à Mikasa qu’il «la détestait toujours» pour être esclave de l’instinct du clan Ackerman, depuis leur création seulement pour protéger le roi d’Eldia et qu’Eren lui-même était celui qui a réveillé cet instinct en elle au moment où il a dit « Combattez » sur la montagne quand il lui a sauvé la vie.

N’ayant pas de libre arbitre, le suivant sans hésitation et faisant ce qu’il demande, Mikasa représente tout ce qu’Eren déteste. Mais quelle est votre intention de leur dire des paroles aussi blessantes?

Quel est le vrai plan d’Eren? (Photo: Studio MAPPA)

POURQUOI EREN DIT-IL À MIKASA QU’IL LA DÉTESTE?

Bien qu’il soit vrai que Mikasa a une dévotion particulière envers Eren, la même chose ne se produit pas avec les autres Ackermans, Levi n’a jamais rien démontré de similaire pour Erwin, le capitaine de la Légion de reconnaissance et son oncle Kenny ont suivi les ordres, mais comme tout autre soldat en « L’attaque des Titans».

De plus, seule Mikasa a de tels maux de tête et ils surviennent généralement lorsque certains de ses amis ou proches sont en danger imminent, par exemple lorsqu’Eren a été mangée par un Titan ou quand Armin a été gravement blessé par le Titan colossal.

Donc, si ce qu’Eren a dit à propos de Mikasa n’est pas vrai, quelle est vraiment son intention? Comme le souligne Screen Rant, il est fort probable que face à la rencontre inévitable avec Zeke, Eren préfère éviter les ennuis à ses amis.

Une autre option est qu’avec les paroles blessantes qu’il a dites à Mikasa et les coups qu’il a donnés à Armin, Eren donne tacitement à ses amis la permission de l’affronter dans les prochains épisodes de « Shingeki no Kyojin».